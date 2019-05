Princesa de Asturias a un defensor de las migraciones

miguel lorenci | madrid

Alejandro Portes, sociólogo y demógrafo estadounidense de origen cubano y autoridad mundial en inmigración, ganó ayer el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2019, dotado con 50.000 euros. Catedrático de Sociología en Princeton y Miami, ha analizado, descrito y desvelado los beneficios globales de los flujos migratorios. Se le premia «por sus fundamentales aportaciones al estudio de las migraciones internacionales», uno de los «grandes desafíos para las sociedades contemporáneas», según el jurado.

La candidatura de Portes (La Habana, 1944), cuyo trabajo de las últimas cuatro décadas permite comprender la adaptación de los inmigrantes en sus países de destino, se impuso a otras 24 de 11 países. Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia y presidenta del jurado, elogió los innovadores conceptos introducidos por Portes, como ‘enclave étnico’ o ‘integración segmentada’. «Esclarece con ellos las condiciones bajo las que los flujos migratorios pueden resultar beneficiosos tanto para los inmigrantes como para los países de acogida», decía el acta del jurado, que resaltó las contribuciones de Portes «al campo de la sociología económica y al análisis de la economía informal».

Autor de más de 30 libros y unos 250 artículos, Portes ha destacado también por sus investigaciones del desarrollo comparativo, la urbanización de los países en vías de desarrollo y la marginalidad social. Figura clave de la nueva sociología económica, sus estudios son una referencia para científicos sociales de todo el mundo. Además de su crucial contribución al conocimiento de las minorías en Estados Unidos, ha analizado la realidad de la inmigración en Latinoamérica y España, donde ha sido mentor y colaborador de varias generaciones de investigadores. En 2001 publicó con Ruben Rumbaut Legacies: The Story of the Inmigrant Second Generation, su reveladora investigación sobre la segunda generación de inmigrantes en Estados Unidos. Entrevistó a más de 5.000 niños y repitió la entrevista en la adolescencia. Constató como la segunda generación se integraba bien en la sociedad estadounidense, pero detectó el riesgo de inadaptación de los hijos de inmigrantes ilegales con bajo nivel educativo, ante lo que recomendó trabajar con los padres en sus comunidades.

En 2013, con el Instituto Universitario Ortega y Gasset, realizó un análisis similar en España con casi 7000 entrevistas y concluyó que la mitad los hijos de inmigrantes se siente español. En 2016 publicó Spanish Legacies: The Coming of Age of the Second Generation.