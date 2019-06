Las profesoras que vejaron a una niña con autismo podrían perder el trabajo

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha abierto expediente por falta grave a dos profesoras y una monitora del colegio Cervantes de Dos Hermanas (Sevilla) tras las presuntas vejaciones a una niña con autismo denunciada con grabaciones aportadas por sus padres ante un juzgado de la localidad. El expediente grave puede suponer la suspensión de empleo y sueldo.

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha informado en conferencia de prensa de que se ha designado un instructor en la Consejería que es el que propone la sanción en función de los diferentes informes y es la Consejería la que dictamina la sanción definitiva.

Inicialmente, se ha abierto expediente a tres de las personas denunciadas, sin que a la directora del centro se la señale en este procedimiento, y sin que esté contemplada una medida cautelar como apartar de la docencia temporalmente a las expedientadas, ya que la niña está en otro centro y ellas están dadas de baja.

LA RESOLUCIÓN, EN BREVE

No se toman medidas cautelares, pero el expediente ya está iniciado y consideramos que en breve habrá resolución, ha dicho Imbroda, que ha entendido que hay una posibilidad de inhabilitación cuando se incorporen, no se contempla, pero no adelantemos acontecimientos, aunque ha concretado que el expediente grave puede suponer la suspensión de empleo y sueldo.

Actualmente, ante la baja de las tres docentes citadas, en el aula específica hay dos niños, y los atienden una maestra de Pedagogía Terapéutica y una monitora de apoyo a la integración, así que los niños están debidamente atendidos, señalan fuentes de la Consejería.

Por su parte, la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Dos Hermanas (Sevilla) ha admitido a trámite la querella presentada por los padres y ha citado a las docentes a declarar el próximo 28 de junio.

CRISIS EPILÉPTICAS

Según se recoge en la querella, la niña, que padece un Trastorno Generalizado del Desarrollo con Trastorno del Espectro Autista (TEA), Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) y epilepsia, acudía a un aula específica para niños con problemas similares al suyo.

Los padres apreciaron que sufrió dos crisis epilépticas en poco tiempo y desarrolló conductas autolesivas desconocidas hasta la fecha con importantes y habituales mordeduras en las manos, conducta que aumentaba cuando iba al colegio, y dejaba de evidenciarse cuando llegaba el fin de semana.

A pesar de que las trabajadoras les dijeron a los padres que no habían notado nada extraño en la menor, el pasado 22 de abril los progenitores llevaron a la niña a clase con una grabadora en la mochila, y en sus seis horas de grabación, según la denuncia, se escuchan gritos de las empleadas con frases vejatorias hacia la niña.