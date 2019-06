Cómo proteger a tus mascotas ante la ola de calor

Este miércoles llega a la península Ibérica una ola de calor, la primera del verano, que prevé elevar los termómetros hasta pasados los 40 grados de día y a no descender las temperaturas mínimas de los 20 grados de noche.

Los efectos sobre las personas son conocidos y las autoridades sanitarias repiten los mismos consejos: mantenerse fresco, hidratado y evitar las horas de exposición solar más fuerte para realizar ejercicios físicos, que pueden producir golpes de calor, que en ocasiones llegan a ser mortales.

La población más sensible son los niños pequeños y los ancianos, pero también los animales domésticos sufren especialmente los efectos del calor. Estos son algunos consejos para proteger a tus mascotas de la canícula.

Primero hay que reconocer los síntomas de que el animal está sufriendo un golpe de calor, como respiración acelerado o incluso vómitos.

Para evitarlos hay que intentar mantener a tu mascota en lugares frescos. Por tanto, es mejor evitar paseos en las horas centrales e incluso mantener al animal en el interior de la casa, si es más fresca que el exterior. Mucho cuidado con los lugares cerrados y con falta de ventilación.

Intenta remojarlo de vez en cuando. Procura que no le falte agua para beber pero también rociále con agua cuando puedas. De este modo le evitarás una insolación.

En caso de que hubieras llegado tarde, los primeros síntomas de insolación en los perros pueden ser que no se aguante sobre sus patas e incluso las nauseas. Si notas que tu perro padece alguno de esos síntomas, mójale incluso con un pañuelo húmedo y dale de beber en pequeñas cantidades. Y no descartes llevarlo de urgencia al veterinario si no reacciona.