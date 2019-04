Pruebas decisivas para una carrera

carmen Tapia | león

Ocho de cada diez corredores leoneses no se han hecho nunca una prueba de esfuerzo y participan en una media de cinco carreras populares al año. Correr es bueno para la salud, pero también puede que no. Según el último Estudio CinfaSalud, avalado por la Sociedad Española de Medicina del Deporte (Semed), cuatro de cada diez corredores de Castilla y León (el 38%) padecieron una lesión muscular en el último año y dos de cada diez (19,5%) sienten dolores de cabeza fuertes tras hacer ejercicio. «Hay personas que empiezan a correr a partir de los 40 años y no se hacen ni una prueba no sigue pautas no calentamiento antes de iniciar el ejercicio». Eduardo González Zorzano, experto de Cinfa y uno de los autores del estudio Percepción y hábitos de los corredores y corredoras españoles destaca que un dolor de cabeza puede ser un síntoma de un problema cardiaco «o vascular que hay que valorar». González Zorzano aconseja no calzarse unas zapatillas deportivas si antes pasar por un chequeo médico. «Siempre hay que valorar el rendimiento del corazón». El objetivo de las pruebas médicas no es desaconsejar el ejercicio «sino adaptarlo al estado de salud de la persona para que sea saludable y no todo lo contrario».

El experto insiste en que el corredor tiene la responsabilidad de asegurarse de que su estado de salud le permite practicar este ejercicio sin riesgos para su salud.

Pese a que hay personas que llevan una vida sedentaria durante todo el año, la llegada del buen tiempo anima a la práctica deportiva, en la mayoría de los casos sin la supervisión de un profesional.

Según el estudio, ocho de cada diez leoneses consultados no tienen un plan de entrenamiento regular y casi nueve de cada diez no siguen un plan de alimentación adecuado.

La mala práctica del ejercicio físico acarrea problemas de salud. «Hay señales de alarma a los que hay que prestar atención», asegura González Zarzano. La mitad de los corredores han sufrido problemas de salud mientras corría durante el último año, cuatro de cada diez padecieron una lesión muscular, dos de cada diez tuvieron dolores de cabeza fuertes y un 9,5% fracturas y esguinces. «Otros de los síntomas que sufrieron los corredores de León y Castilla y León fueron palpitaciones o taquicardias (un 8 %), mareos o desmayos (5,6 %), falta de respiración ( 4,8 %) y dolor en el pecho (4,7 %).

«Una prueba de esfuerzo puede prevenir los problemas cardiovasculares porque hay que adaptar la intensidad del ejercicio al estado físico de cada uno. No se puede hacer de cualquier manera», asegura el médico especialista.

Pero no todos los problemas que se detectan en una prueba de esfuerzo «porque puede haber problemas profundos que no se vean». Son los que tienen como consecuencia la muerte súbita, que sufren los deportistas de alto rendimiento.

Lesiones de rodilla

El ejercicio saludable necesita constancia para avanzar lentamente en la consecución de los objetivos. De nada sirve correr para correr más porque el esfuerzo sin control puede pasar factura a la salud no solo cardíaca sino a la de las articulaciones. La rodilla es la articulación que más sufre ya que soporta mucho peso. «Cualquier error en la técnica o un entrenamiento inadecuado pueden provocar lesiones; por ejemplo, ritmos de carrera excesivamente rápidos o intensos, el aumento demasiado brusco de la velocidad o las distancias y no realizar suficientes descansos», indica González Zorzano.

Cuando se corre se ponen en acción doscientos músculos, huesos y articulaciones, que se coordinan entre sí «al tiempo que el corazón y el sistema respiratorio trabajan a toda máquina. Por eso, el corredor debe asegurarse de que su estado de salud le permita correr sin riesgos, sobre todo si tiene una patología previa, como es el caso del 25% de los corredores de Castilla y León».

Las motivaciones

El estudio de Cinfa destaca que casi el 30% de las personas que deciden correr lo hacen para cuidar la salud, el 20,4 % por superación personal y el 18, 8% para tener un buen estado físico. Para conseguir estos objetivos no escatiman en artículos y complementos deportivos. Según el estudio, cada corredor de Castilla y León invierte una media de 42,4 euros —508,8 euros anuales— en este tipo de artículos.

Las zapatillas específica para corredores son el artículo al que se dedica más inversión, seguido de la ropa técnica deportiva. Tampoco faltan los auriculares, que son el tercer accesorio más usado y al que recurren el 55,9 % de los corredores leoneses. Otro 49,1 % compra suplementos nutricionales como bebidas isotónicas, geles, barritas o bebidas post esfuerzo deportivo. «Lo más conveniente es que este tipo de ayudas nutricionales sean lo más ajustadas a las características personales del deportista y cuenten con calidad y seguridad garantizada».

Saber entrenar es una garantía para evitar lesiones. «Existen clubes deportivos que enseñan técnicas de carrera para evitar problemas de espalda y de rodillas. Lo más importante es que una persona experta enseñe las formas más adecuadas de entrenamiento, series, resistencia y calentamiento previo, para que el cuerpo empiece a adaptarse al esfuerzo para el que le estás preparando».