Una red de cuidado

carmen Tapia | león

Los cuidados no se contabilizan en la cuenta de resultados de la gestión. «Es difícil encontrar datos de las personas con dependencia por enfermedad mental. «Los primeros años de la dependencia están excluidos de la ley y recaen sobre las familias, el 90% mujeres, que se quedan atrapadas en casa y pueden caer enfermas rayando la locura». La artista Loy Guerrero, en colaboración con la Asociación Alzhéimer de León, reúne a once cuidadoras informales, dos profesionales y un boservador externo en el proyecto de investigación ‘Matraz. Arte, cuerpo e investigación. Cuidadoras de demencias’. una iniciativa de red visual de apoyo rápido para mujeres, el 90% de las personas que cuidan de personas con demencia. «Las cuidadoras realizan un trabajo invisible que invalida para desempeñar otro tipo de actividad laboral. No permite descanso. Es una actividad no reconocida», explica la artista Lou Guerrero.

Para las cuidadoras, la administración utiliza la Ley de Dependencia para contratar servicios pero no valora los cuidados de las familias. «Es difícil encontrar datos que no sean de gestión, pero lo que hay que hacer es poner los cuidados en el centro de la vida. Hay que pensar si lo que queremos es ayudar a la gente o no, porque también puede ser una manera de crear empleo».

En la atención a la dependencia hay dos partes implicadas, el enfermo y la cuidadora. «Las personas que cuidan necesitan ayuda porque pueden enfermar y entonces tendremos a dos personas enfermas».

Desde el arte

«Esta investigación se hará desde el arte y con las herramientas del arte», anuncia el Musac en un comunicado. La primera actividad de ayer consistió en una performance en la que las mujeres participantes formaron una red con hilo rojo que las ponía en contacto con una misma realidad.

La actividad se desarrollará durante tres años y utilizará dos espacios como el Musac y el Aula de Artes del Cuerpo de la Universidad de León, un lugar habitual de danza para Omar Blanco y Lou Guerrero. Esta fase del proyecto contará con la colaboración de Ruth Oblanca y Ángel Zotes, centradas en el desarrollo de estrategias para la comunicación no verbal.

El proyecto está dividido en dos temporadas. La primera acabará en julio. El año que viene se abrirá la segunda entre febrero y mayo de 2020 y tiene como objetivo formar un grupo de investigación.