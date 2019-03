Reiki, acupuntura, yoga y homeopatía, entre las pseudoterapias investigadas

Doménico Chiappe | madrid

Tres meses después de presentar su intención de regular las «pseudociencias», los ministros María Luisa Carcedo y Pedro Duque presentaron un listado de «pseudoterapias» y «terapias aún en evaluación» que serán investigadas por el Gobierno. «Queremos eliminar la práctica de algunas técnicas que carecen de rigor científico», insistió Carcedo.

«Hay 139 técnicas de dudosa eficacia en un informe preliminar que vamos a empezar a investigar. Es un primer filtro, y ya podemos calificar de pseudociencia a aquellas en las que no existe ni siquiera un intento de demostrar su eficacia». Entre las que no merecen una segunda revisión por parte del Gobierno («no son siquiera evaluables», dijo la ministra) se encuentran 73 prácticas de la ‘medicina alternativa’, como el ‘coaching’ transformacional, la digitopuntura, el masaje de chacras, la numerología, la orinoterapia, el tantra y terapias florales variadas.

En el listado elaborado por el Sistema Nacional de Salud, mediante la Red Española de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones, hay otras 66 técnicas bajo lupa, a las que el Gobierno todavía no califica con el sufijo «pseudo», pero que someterá a una revisión de los artículos e informes científicos que intentan acreditar sus beneficios para la salud. En este limbo, que aún puede durar meses de trabajo por parte de especialistas, están la acupuntura, la fitoterapia, el Gestalt, la homeopatía, la medicina naturista, la musicoterapia, el quiromasaje, el reiki, el shiatsu, las flores de bach y el yoga. «Con esta identificación no se trata de prohibir o no», responde Carcedo. «Estamos regulando técnicas o sustancias que tienen una determinada publicidad bajo la premisa de que son inútiles para la salud». Estas «cosas», como prefiere llamarlas Duque «para no usar terminología médica inadecuada», no serán prohibidas, y si se venden en farmacias allí seguirán, pues la acción del Gobierno, al menos en este primer momento, se basa en la prevención.