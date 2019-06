El relato de una joven que acudió al médico con mucho dolor durante la regla: "Asi de mal nos tratan a las mujeres"

La regla es un tema cada vez más recurrente en las redes sociales. Desde el feminismo se ha puesto de manifiesto la necesidad de hablar sobre ella, de que deje de ser un tabú, entre otras cosas por una cuestión de salud.

Normalizar el dolor, el exceso de sangrado y no detectar pronto enfermedades son algunas de las consecuencias de que las mujeres se sientan incómodas con la menstruación.

En algunos casos llega al extremo, y así lo ha manifestado la joven Txantal en las redes sociales. A través de un hilo en Twitter, ha mostrado cómo fue tratada cuando acudió al médico con síntomas que ella no creía normales. Efectivamente, terminaron viendo que pasaba algo, pero no sin antes sufrir los comentarios de los médicos que trataban de quitarle la razón.

En Twitter, cuenta cómo este mes le bajó la regla en mitad del ciclo, pero se trataba de una regla "diferente". Más sangrado de lo normal y mucho dolor durante todo el día le alertaron. En principio supuso que sería por el estrés y los nervios de los exámenes. Pero algo no iba bien.

Solamente ayer gasté literalmente tres cajas de tampones (vienen en cada caja 32), y entonces empecé a sospechar que algo no iba bien.



A media tarde comenzó a darme pinchazos en la zona de los ovarios. Tomé 5 pastillas para intentar reducir el dolor. — Txantal. (@txdeloyola) 29 de mayo de 2019

Al día siguiente, tras no dormir nada por el dolor, decidió ir al médico. Al acudir al centro de salud, le mandaron al hospital de referencia en la otra punta de Madrid. Decidió ir al privado a través del seguro de trabajo de su padre. En media hora de urgencias se tuvo que cambiar el tampón dos veces.

El primer médico que me atiende un señor de unos 60 años que cuando le explico todo la empatía no le da para más que para decirme: “Ay niña, la regla duele, ¿nunca te ha dolido o qué?”



Perdone, tengo 22 años y unos 10 con la regla. ME DUELE Y LO PASO MAL TODOS LOS MESES. — Txantal. (@txdeloyola) 29 de mayo de 2019

Su solución fue ibuprofeno cada ocho horas y reposo. "No sabía si llorar o reír", dice. Tras insistir en la cantidad de sangrado, pide la llegada de otro médico y vuelve a comentarle los síntomas.

Entre que el segundo médico vino, tuve que volver a cambiarme de tampón. Este segundo médico otro hombre pero esta vez más joven que tras explicarle todo me suelta: mi hija cuando tiene la regla dice lo mismo para no ir a clase. Txantal. (@txdeloyola) 29 de mayo de 2019

Tras este comentario se sintió tan mal que solo quería llorar.

Quería morirme, y hubiera sido claramente desangrada.



Ya no podía más y me pongo a llorar, algo dentro de ellos dos se activó y el hombre joven dice: “vamos a llevarla a ginecología que hay muchos pacientes con urgencias fuera”. — Txantal. (@txdeloyola) 29 de mayo de 2019

Con estos dos desprecios, acude a ginecología y espera otros tantos minutos. Y otra vez se tiene que cambiar.

Tras salvaje desprecio me voy a la otra punta del hospital (qué por fuera parece pequeño pero por dentro es un sinfín), cuando consigo llegar me mantienen en espera otros 15-20’ y cuando por fin me llaman, me levanto y me doy cuenta de que tengo que volver a cambiarme. — Txantal. (@txdeloyola) 29 de mayo de 2019

Al examinarla, ven que tiene un bulto.

Si llego a llegar un minuto después del baño ya habrían metido al siguiente paciente.



El tercer hombre que me atiende me sube en la camilla y me empieza a examinar y tras darle más y más vueltas, me dice todo tranquilo que tengo un bulto.



Un jodido bulto. — Txantal. (@txdeloyola) 29 de mayo de 2019

Así que le dice que hay que esperar unos días, pero que si no desaparecía había que operar. Todo después de continuos desprecios donde dos médicos habían insinuado que era una "mentirosa" o que asumieran que así tenía que ser la regla.