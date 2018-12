Los Reyes Magos aprenden a bucear

Los Reyes Magos llegaron ayer a León por agua. Sin camellos y con una botella de oxígeno. Y recibieron su bautismo de buceo. El Club León Sub en colaboración con Cruz Roja y el Ayuntamiento por esta ex de León cambiaron juguetes por una sesión de iniciación al buceo en la piscina del Estadio Hispánico. Los juguetes son destinados a la campaña de Cruz Roja para familias desfavorecidas.

Con esta iniciativa se pretende dar a conocer la actividad del Club León Sub al mismo tiempo que se pone el acento en la solidaridad. Cerca de medio centenar de personas, tanto menores como adultas, se lanzaron a la piscina y se sumergieron bajo el agua como peces recién nacidos. La organización solicitó juguetes preferentemente nuevos, no bélicos y no sexistas, de acuerdo con los postulados de Cruz Roja y las tendencias de la sociedad.