Sacyl incorporará el tratamiento del medio millón de €

carmen Tapia | león

La Consejería de Sanidad incorporará la terapia CAR T para tratar a pacientes con cáncer en la sangre, inmunoterapia personalizada, de precisión, que revolucionará el pronóstico de los procesos hematológicos que no responden a la quimioterapia actual. El tratamiento del medio millón de euros por paciente se implantará en ocho hospitales en todo el país. El Hospital de Salamanca «está bien posicionado» para implantar esta estrategia en Castilla y León. Así lo anunció el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, durante su participación en León en el acto organizado para conmemorar los 25 años de Alcles (Asociación de Lucha Contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre). «Hematología ha sido la especialidad clínica de mayor expansión y mejora de resultados y eso nos debe trasladar a una esperanza futura». Aguado mencionó la inmunoterapia como el porvenir de los tratamientos para luchar contra el cáncer en general y de los que afectan a la sangre en particular. «Castilla y León está posicionada para empezar con el tratamiento de inmunoterapia CAR T que comenzará en Salamanca», explicó el consejero. «Es la primera vez que la sanidad pública será la generadora de los tratamientos», destacó.

CAR T es el acrónimo del inglés Chimeric Antigen Receptor T-Cell. Es una inmunoterapia antitumoral en la que los linfocitos T del paciente se manipulan genéticamente para que expresen un receptor con capacidad de reconocer una molécula en la membrana celular del tumor y actúe contra él. El proceso comienza extrayendo los linfocitos T del paciente que son los responsables de coordinar la defensa del sistema inmune del organismo. Después se modifican en el laboratorio y se les prepara que puedan atacar a las células cancerosas una vez que se transfunden de nuevo al organismo.

Será en Salamanca, algo que los hematólogos del Hospital de León ven esperanzador y razonable, aunque todavía no hay fecha. «Los pacientes de León tienen acceso a todos los tratamientos y sólo un número muy reducido, que no llegaría a cinco al año, serían candidatos a estos tratamientos. Estas terapias estarán disponibles en muy pocos centros en España porque necesitan una infraestructura compleja y gente muy formada, pero estará en Castilla y León. Estos tratamientos no deben extenderse a todos los hospitales porque se utilizarán en pacientes muy concretos que no responden a los tratamientos habituales», asegura el jefe del servicio del Hospital de León, José Antonio Rodríguez García.

Por las consultas externas del servicio de Hematología Clínica del Hospital de León pasa cada año 10.200 personas, de las que 1.100 son nuevos pacientes. Otro millar (925) reciben tratamiento de quimioterapia.

Rodríguez García destaca el avance que han experimentado las terapias contra los cánceres de la sangre, especialmente los diseñados para tratar el mieloma múltiple, una enfermedad que afecta a 25 pacientes cada año en León. «El pronóstico del mieloma múltiple hace cinco años era de una supervivencia del 50%. Ahora estamos en el 75%, un aumento significativo en poco tiempo por las nuevas terapias y medidas de soporte que cronifican la enfermedad. Antes el paciente moría; hoy se cronifica y conseguimos buenos resultados».

CAR T revoluciona el tratamiento de pacientes con leucemias y linfomas que no responden a ninguna terapia. Está logrando remisiones completas. Los resultados son tan llamativos que todas las comunidades autónomas lo quieren y consienten en que sólo se implante en centros de referencia, pero están pendientes de conocer cómo se financiará porque es un tratamiento caro. La Consejería de Sanidad prepara al hospital de Salamanca para que sea este centro el que implante el tratamiento, que es mucho más que un medicamento.

«Los proyectos más próximos de los hematólogos consisten en desarrollar las grandes líneas en las que avanzará la Hematología en la próxima década, como la medicina personalizada con células CAR T, reducción de los efectos adversos del tratamiento y la administración subcutánea de los fármacos», cita entre los objetivos el jefe de Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital de León.

Hospital de León

Para León, los especialistas reclaman la apertura de un Hospital de Día Hematológico, que permitirá disponer de espacio adecuado para la atención a los pacientes ambulantes, especialmente destinado a la transfusión de hemorerivados y adminsitración de tratamientos intravenosos; y la expansión del tratamiento domiciliario con administración de fármacos subcutáneos.

Los servicios de Transfusión y laboratorio de Hematología tienen la certificación ISO 9001:2015.