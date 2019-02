San Valentin en León, esto es lo que harás el 14 de febrero

Si para este San Valentín en Léon quieres algo más que amor, aquí tienes 6 planes diferentes para un 14 de febrero atrevido y provocador.

En cuestiones de amor, lo tradicional ya no mola, por ello te dejamos nuevas experiencias para que saques el amante bandido que llevas dentro.

Claro que si lo de los bombones y las flores también te pone, no preocuparse también tenemos planes para ti.

Si estás decidido a darlo todo este San Valentin es cuestión de que vayas mirando el calendario laboral por si la celebración en León hay que pasarla al fin de semana.

¿Preparado? Pues si así, comenzamos con los planes...

Cena romántica con juguetes eróticos

Una cena romántica en casa experimentando con juguetes eróticos es nuestra apuesta más sexy para el 14 de Febrero.

Te contamos un dato: Se cree que casi un 50% de las mujeres con edades comprendidas entre los 18 y los 60 años han usado alguna vez juguetes sexuales.

Su uso está dejando de ser tabú entre las parejas y despierta un gran interés debido al gran número de beneficios que reporta.

El uso de estos juguetes no es nuevo, ya en la Antigua Grecia ( 500 a.C) aparecieron los primeros consoladores de la historia.

Estaban fabricados en madera y las mujeres se los regalaban a sus amigas cuando sus maridos se iban a la guerra. Éstos se untaban en aceite de oliva para conservarse más y mejor.

Si los griegos no tenían prejuicio alguno, por qué tú en pleno 2019 aún no has probado alguno de los distintos dispositivos que hay en el mercado?

Existen webs en las que puedes adquirir alguno de estos dispositivos y recibirlos (muy discretamente) en tu casa. Los envíos se realizan en 24 horas.

Si lo que prefieres es la ayuda de un profesional para encontrar lo que más se ajuste a tus gustos, en León existen varias tiendas sexuales a las que puedes acudir.

Te dejamos un canal de telegram sobre juguetes sexuales donde podrás estar al día de todo esto.

Cena para dos en donde más te apetezca

Como no podía ser menos, en nuestra lista de planes para San Valentín no podía faltar una cena romántica para dos.

Las opciones son muchas y muy variadas así que simplemente piensa en qué tipo de cena te apetece y escoge entre toda la oferta disponible para ese día.

Pero te damos un consejo: no dejes el día de San Valentin solo en una simple cena. Aprovecha la ocasión para ponerte guapo/a y acudir a tu cita con un sencillo detalle. Puede ser una flor, una carta, un perfume...

Escapada rural

Si tienes disponibilidad de varios días para celebrar este San Valentin lo que seguro no falla es una escapada rural romántica de varios días.

Con una sencilla búsqueda en Google podrás encontrar cantidad de ofertas y paquetes especialmente pensados para esta fecha así que solo te queda escoger en qué zona de León te apetece disfrutar de ella.

Nuestra recomendación son las espadas rurales. Las razones son muy sencillas. Primero porque ofrecen una oportunidad para la desconexión y, segundo, no dejan espacio para distracciones fuera de lo que es la pareja.

Sex Coaching: sesión en pareja

El coaching está super de moda. Todos queremos encontrar la mejor versión de nosotros mismos y, por ello, las técnicas de coaching se aplican a todos los campos de nuestra vida. Y cómo no, también al sexual.

Una sesión de Sex Coach en pareja puede ser una opción interesante para regalar en este San Valentin.

Hay múltiples versiones, pero las más recomendadas por los expertos son aquellas en las que la pareja consigue en una sesión de 1.30 hora romper con sus rutinas sexuales y reciclar su dinámica erótica.

Se trata de talleres guiados por un coach especializado para sacar lo mejor de nosotros mismos. Eróticamente hablando, claro.

Después de la sesión, os recomendamos una ruta por León para probar 8 vermuts en tu visita al barrio Húmedo.

Puesta de sol en Las Médulas

Si te apetece algo un poco aventurero y arriesgado, hazte con un buen vino, un par de copas, una cesta de picknic y unas buenas mantas y disfruta de un atardecer de lo más romántico en las Médulas.

Seguro que ya has estado allí muchas veces, pero por qué no probar algo diferente y disfrutar de una puesta de sol con tu pareja mientras picoteáis algo?

Te recomendamos que disfrutes de este momento desde el Mirador de la Orellán. Si el tiempo acompaña, verás un espectáculo de impresionantes colores amarillos y rojizos.

Entenderás por qué este lugar está en la mayor parte de los rankings con las mejores puestas de sol de España.

Si este año San Valentín vuelve a ser una "cosa de familia" siempre puedes cambiar de planes y viajar con niños por León... las cosas hay que tomárselas con humor

Reunión tupersex para los que celebran San Valentin solteros

Si este año te toca celebrar San Valentin solito o solita te proponemos un plan divertido y didáctico: una reunión tupersex.

Se trata de un encuentro, principalmente entre mujeres (aunque en ocasiones se admite presencia masculina) en el que se puede tener acceso a productos eróticos directamente en tu casa y con el asesoramiento de un especialista en la materia.

En estas reuniones te puedes reír, descubrir cosas que nunca antes habías visto y preguntar todo lo que se te ocurra sin miedo a quedar en ridículo.

Pero si necesitas algo de ayuda para superar esa vergüenza inicial, lo mejor será que te vayas un rato antes de tapas a probar las mejores cervezas artesanas de León.

Existen múltiples opciones para organizar este tipo de reuniones en casa, tanto en León como en la provincia.

Organízate con otras amigas solteras o sin compañía en este 14 de febrero y da rienda suelta a la imaginación.

¿Hemos acertado con la predicción?

Si no es así te invitamos a que nos cuentes cómo vas a pasar tú el día de San Valentín.