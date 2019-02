Save the children a Casado: «No se tienen más hijos por problemas económicos»

El director general de Save The Children, Andrés Conde, ha considerado positivo que el líder del PP, Pablo Casado, haya recuperado el debate sobre la natalidad y ha opinado que si las mujeres no tienen más hijos es porque no pueden permitírselo económicamente y no existen medidas «para corregir ese problema». En una entrevista con Efe, Casado aseguró que si se quiere «financiar las pensiones y la salud hay que pensar en cómo tener más niños y no en cómo los abortamos», y propuso derogar la actual ley del aborto de plazos y volver a la de supuestos de 1985. «Es imprescindible y enormemente positivo que los líderes políticos pongan una mirada sobre el problema de la natalidad en España», afirmó ayer Andrés Conde. | efe