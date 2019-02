Segunda acusación de agresión sexual contra el nobel Óscar Arias

Una exmiss Costa Rica ha presentado esta semana una denuncia penal por abuso sexual contra el expresidente y nobel de la Paz Óscar Arias, con lo que ya son dos las mujeres que han acudido esta semana a la Fiscalía para denunciar al político.

El caso de la antigua reina de belleza, Yazmin Morales, de 48 años, fue revelado este viernes por el medio digital Ameliarueda.com, que indicó que la denuncia fue interpuesta el jueves. El relato de la mujer cuenta que Arias la invitó a su casa en el 2015 para regalarle un libro y allí la acercó a su cuerpo, le tocó los senos y le dio un beso en contra de su voluntad. "Con una de sus manos me tocó mis senos por encima de la ropa y luego me dio un beso en la boca en contra de mi voluntad. Yo me quité, me quedé congelada, no sabía qué decirle. Lo único que se me ocurrió decirle fue: 'don Óscar, yo tengo que irme'. Me acerqué a la puerta, él no hizo ni me dijo nada más", señala el relato.

La exreina de belleza aseguró que quedó "como en 'shock'" porque ella no esperaba "algo así de una persona tan reconocida" y a quien admiraba "muchísimo". La mujer dijo que en el 2015 tres abogados se negaron a acompañarla a presentar la denuncia y le aconsejaron no acudir a la justicia, pero que esta semana tomó fuerza tras ver que el pasado lunes una mujer denunció por violación al nobel de la Paz.

"Cuando vi lo que pasó con la nueva muchacha y el movimiento #MeToo pensé en que tenía que tomar fuerzas, porque ya vi que el tema era habitual en él. Busqué dos abogados y me dijeron que no me ayudaban, pero logré encontrar a uno que sí decidió ayudarme y acompañarme a presentar la denuncia", comentó la mujer a Ameliarueda.com.

Violación de una pacifista

Arias también fue denunciado ante la Fiscalía el pasado lunes por Alexandra Arce von Herold. Esta médica activista por el desarme nuclear le acusó de haberla violado en diciembre del 2014, durante una reunión en la que ella buscaba apoyo para su causa antinuclear.

Posteriormente, han aparecido en medios y redes sociales testimonios de mujeres que afirman haber sido víctimas de abusos sexuales y hostigamiento sexual por parte de Arias, como las periodistas Nono Antillón y Emma Daly, que aseguran que Arias cometió abusos contra ellas en 1986 y 1990; o Marta Araya, editora del libro de Arias 'Con velas, timón y brújula', quien asegura que en el 2012 el político la hostigó ofreciéndole masajes. Arias, de 78 años, se ha limitado hasta ahora a enviar, el martes a través de su equipo legal, un comunicado rechazando los cargos de violación y anunciando que no se referirá más al asunto.