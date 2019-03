El sexo tiene brecha de género en la tercera edad

ana gaitero | león

Las necesidades sexuales son similares en hombres y en mujeres, pero la actividad sexual difiere entre ellos y ellas de manera muy significativa en la tercera edad. El 62% de los hombres mayores de 65 años son activos sexualmente con una medida de 2 a 4 relaciones al mes y el 55% de los mayores de 75 años mantienen al menos dos relaciones sexuales al mes. Sin embargo, sólo el 37,6% de las mujeres de la misma edad mantienen actividad sexual. Los datos fueron aportados ayer por las doctoras María Fernanda Lorenzo Gómez y María Helena García Sánchez en la jornada sobre envejecimiento y estado de bienestar que organiza la Federación de Pensionistas de UGT de León.

«La mujer ha vivido el tabú de la sexualidad y a partir de la menopausia muchas piensan que ya no hay vida sexual», señaló García Sánchez. Esta ginecóloga señala que precisamente esta época «es el momento idóneo para vivir la sexualidad de forma más plena». Otros tabúes son «que la mujer no puede tomar la iniciativa», que no puede salir con hombres más jóvenes. En cuanto a los problemas de lubricación y decaimiento de la libido indicó que hoy en día existen soluciones tanto hormonales como naturales y productos lubricantes. También habló de los artilugios de placer para mujeres solas.

María Fernanda Lorenzo se centró en la sexualidad masculina y se detuvo en los problemas de disfunción eréctil que causan desde la diabetes hasta los medicamentos antihipertensivos y puso sobre los remedios. Desde el viagra, con cuatro moléculas diferentes, hasta las prótesis de pene o el vacuum. Las jornadas prosiguen hoy a partir de las 10 en el Hotel Conde Luna.