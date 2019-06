Sin desperdicios y sin hambre

ana gaitero | león

Lo que empezó como una forma de echar una mano a Calor y Café desde el supermercado Alimerka de la calle Daoiz y Velarde de León, en 2005, hoy en día se ha convertido en un programa ejemplar. Este primer «nexo de unión» de la empresa con una entidad social se ha multiplicado en quince años.

Los 21 supermercados de Alimerka en León participan en el programa Alimentos sin Desperdicio que beneficia a 15 entidades sociales que los distribuyen entre sus usuarios. El año pasado se donaron alimentos por valor de 500.000 euros, según explicó ayer Antonio Blanco Prieto, director de la Fundación Alimerka.

Son productos que se retiran de la venta por motivos comerciales, contribuyen a paliar las necesidades de colectivos vulnerables y reducen el impacto ambiental al evitar el tratamiento como desperdicios. No se incluye ni carne ni pescado.

El programa de Transeúntes de la Fundación San Vicente de Paúl es uno de los beneficiarios más emblemáticos de esta iniciativa, reconocida con un primer accésit de los XII Premios Estrategia Naos de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) en la categoría de Iniciativa Empresarial, informó Blanco Prieto.

El programa galardonado fue presentado ayer en un acto celebrado en el Centro de Día Concepción Arenal por ser este un recurso que la fundación gestiona en colaboración con la Sociedad San Vicente de Paúl. «Es la puerta de entrada todos nuestros recursos», precisó la gerente de San Vicente de Paúl, Josefina Herrero Durántez. Recoge excedentes de cinco supermercados y en 2018 recibió productos por importe de 85.929 euros.

En total, más de un millar de personas que se atienden en diversos dispositivos del programa de Transeúntes se benefician de forma directa de estos alimentos en San Vicente de Paúl.

En el centro Día Concepción Arenal sumaron 350 el año pasado, 257 en el centro de acogida nocturna Calor y Café, 24 en la casa hogar de San Vicente de Paúl y 129 familias con 397 miembros en el programa de emergencia social. Las atenciones fueron un total de 16.000, el doble que hace tres años.

Cada mañana una media de seis familias acuden a los locales de la calle San Pedro a recoger su ración de alimentos. Otro grupo de personas —24 ayer mismo— se benefician de estos productos donados por Alimerka, ya cocinados, al formar parte del programa de comida preparada que realiza la entidad en colaboración con los Ceas y otras organizaciones. Son los vecinos invisibles a los que quiere llegar la entidad.

La Fundación Alimerka gestiona esta entrega de excedentes acompañada de sesiones y materiales de formación en nutrición y seguridad alimentaria, «con el objetivo de lograr un tratamiento óptimo de los alimentos en cuanto a su traslado y conservación», explicó Antonio Blanco.

En la Sociedad San Vicente de Paúl la entrega de los alimentos a las familias se realiza con un programa de educación específico gracias con la contratación de un profesional de educación social gracias «a una pequeña subvención de la Gerencia de Servicios Sociales», precisó Herrero.

La Fundación Alimerka ha realizado un programa de investigación en biotecnología para transformar alimentos perecederos que no se reparten como excedentes, como la carne y el pescado. Se trata de convertir estos productos en energía y subproductos (piensos, etc.) de modo que no haya que tratarlos como desperdicio. «Es una oportunidad para potenciar nuevos modelos económicos», subrayó Antonio Blanco.

La Fundación Alimerka colabora con treinta entidades sociales en la provincia de León, llegando a más de 12.000 personas. Antonio Blanco destacó otros programas que lleva a cabo en la provincia como el plan de asistencia alimentaria, mediante el cual ocho entidades recibieron vales y tarjetas de compra para canjear en la red de supermercados en 2018. A lo largo de 2109 esta ayuda se ha ampliado a otras cuatro entidades.

El programa de Humanización de Oncología, que consiste en dar un tentempié a las personas que acuden a los servicios del Hospital de León y del Bierzo en colaboración con el voluntariado de la Asociación contra el Cámcer, benefició a 2.800 pacientes.

Además, el año pasado la Fundación Alimerka colaboró con seis proyectos por un importe total de 30.000 euros, cantidad que volverá a dedicar este año para programas de Aspace, Autismo León, Solidarios por León-Proyecto Convivo, Asociación Alcordanza, Fundación por un Mañana sin Alzhéimer y Alfaem León.