Los solidarios BBVA no paran por cuatro causas

La tercera edición de ‘BBVA AM Solidarios NonStop’, iniciativa promovida por BBVA que consiste en recorrer el Camino de Santiago por una buena causa, llegó ayer a León. Desde su salida el viernes en bicicleta desde La Vela, en Ciudad BBVA (Madrid), ha recorrido 380 km. Es la 15ª etapa de las 28 que conforman este Camino de Santiago solidario, cuyos fondos para apoyar la labor de cuatro asociaciones sin ánimo de lucro: Asdegal, Federación Síndrome de Down Castilla y León, Down Galicia y Fundación Lukas. A la iniciativa se han sumado 140 participantes. La llegada a Santiago de Compostela está prevista para hoy sobre las 15.00 horas. A su paso por la provincia de León, los participantes han recorrido Sahagún, Mansilla, León, Hospital de Orbigo, Astorga, Rabanal, Ponferrada y Villafranca del Bierzo.