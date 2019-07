El sueldo ya no es lo más importante

dl | león

El 100% de la Generación Z, nacidos entre el 2000 hasta el 2009, considera los beneficios no salariales a la hora de valorar un cambio de empleo, según el informe What Workers Want 2019 de Hays. Es más, aunque el 62% reconoce que el salario es lo que más valora de su actual trabajo, el 67% de ellos considera que una mejor formación sería el principal motivo para cambiar de empleo, y más del 60% de ellos rechazaría una oferta de trabajo si no pudiera ofrecerle desarrollo profesional o formación, teniendo en cuenta que muchos están en su primer empleo, normalmente poco cualificado, y que buscan tener más experiencia laboral para poder progresar.

Lo segundo que valoran es mayor facilidad para trabajar (32%).