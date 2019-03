Suspendida la enfermera de Stephen Hawking por desatender al científico

Patricia Dowdy, que fue enfermera del fallecido físico británico Stephen Hawking, fue suspendida este martes del ejercicio de su oficio por no atender correctamente al científico, anunció el Consejo de Enfermería y Obstetricia del Reino Unido (NMC, por sus siglas en inglés).

El organismo, que regula estas profesiones en el país, informó, tras una investigación independiente, que Dowdy no proporcionó "los estándares de calidad y profesionalidad esperados y que merecía el profesor Hawking".

La enfermera, que cuidó el astrofísico durante 15 años, había recibido múltiples denuncias en relación con sus cuidados a Hawking, que desde 1964 padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que le dejó inmóvil y le obligaba a comunicarse a través de un sintetizador de voz.

Según la NMC, estas acusaciones incluían falta de ética financiera, deshonestidad, no proporcionar al paciente los cuidados adecuados, falta de cualificación y ausencia de cooperación con el propio organismo regulador.

La enfermera, de 61 años, dejó de trabajar para el científico dos años antes de su muerte, momento en el que se inició la investigación sobre su supuesta conducta inapropiada.

UNA DE LAS MENTES MÁS BRILLANTES DE LA CIENCIA

Un portavoz de la familia de Hawking señaló este martes en un comunicado que tienen "confianza plena" en la investigación del NMC y que "confían" en que llegarán a una conclusión "independiente" basada en "los hechos".

Stephen Hawking (Oxford, 1942), una de las mentes más brillantes de la ciencia del siglo XX y principios del siglo XXI, murió el 14 de marzo de 2018 en Cambridge a los 76 años.

Además de sus investigaciones sobre la expansión del Universo y los agujeros negros, el británico adquirió fama por sus libros de divulgación científica, entre ellos el superventas "Una breve historia del tiempo", y en el 2014 una película, 'The Theory of Everything' (La teoría del todo), narró su vida.

Cuando se cumple casi un año de su fallecimiento, la fábrica de moneda del Reino Unido, Royal Mint, emitió hoy una serie de monedas de 50 centavos que conmemoran su pionero trabajo sobre los agujeros negros.