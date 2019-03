El talento de 250 niñas está en carrera

dl | redacción

Veinticinco científicas leonesas tutelan a treinta niñas en el proyecto Stem Talent Girl al que se sumó este año por primera vez León. Las 250 niñas de la Comunidad que forman parte del proyecto se reunieron ayer en Valladolid con los consejeros de Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades, Fernando Rey, y Alicia García.

El próximo curso ser incorporarán nuevas niñas a un proyecto que está previsto que se complete en toda la Comunidad al llegar a las provincias de Palencia, Soria y Zamora. El proyecto pionero en España se pilotó hace dos años en Burgos y el el año pasado se inició en Burgos y en Valladolid. En el curso actual se ha extendido a Ávila, León, Salamanca y Segovia. Una iniciativa, en colaboración con la Fundación Asti, que se ha copiado en Cantabria, Madrid y Asturias

Los consejeros de Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades, Fernando Rey y Alicia García, respectivamente, acudieron ayer al encuentro regional en Valladolid para respaldar este proyecto que nació orientado a derribar los estereotipos sociales que afectan a las mujeres y que limitan su desarrollo personal y laboral.

El proyecto busca ofrecer alternativas a las niñas de la Comunidad gracias a la mentorización orientado a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y la ruptura de los roles géneros en la educación, a través del desarrollo Stem (acrónimo inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

En vísperas del Día Internacional de la Mujer, que se celebra mañana 8 de marzo, Fernando Rey apuntó que las cifras de mujeres en este tipo de estudios, tanto en la Universidad como en la Formación Profesional (FP), son aún «impresentables» y eso que recordó que «con toda seguridad, si una chica elige una ingeniería tendrá una vida profesional plagada de éxito».

El consejero abogó por lanzar un mensaje «muy claro y muy nítido» para que haya una mayor porcentaje de féminas. «La sociedad gana igualdad si logramos que haya más mujeres que elijan estudios Stem», sentenció.

Alicia García enumeró algunos datos como que solo el 4 % de las chicas quieren estudiar carreras Stem frente al 12 % de los chicos y que solo el 3 % de los estudiantes que se gradúa en carreras Stem es mujer, a pesar de que el 59 % de los universitarios que se gradúan en España es mujer. Junto a esto, subrayó que las previsiones indican que en menos de diez años la mitad de las profesiones en España estará relacionada con las carreras Stem y la Comisión Europea prevé en 2020 la existencia de 900.000 empleos sin cubrir en el campo de las tecnologías y señala que el 41 por ciento de las empresas europeas tienen dificultades para encontrar talento Stem.

En ese sentido, el consejero de Educación reconoció, según declaraciones recogidas por la Agencia Ical, que estas cifras demuestran que se trata de una «verdad incomoda que nos desafía» y consideró que la clave para combatir estas cifras pasa por «disolver grumos mentales». No en vano, declaró que, en la actualidad, no existe ningún obstáculo formal y jurídico para que una mujer no pueda estudiar lo que quiera.

Rey expresó su preocupación porque los ciclos de FP más ligados a los papeles masculinos como Mecánica, Robótica y Tecnología estén todavía, por desgracia, ocupados solo por chicos. Frente a eso, las chicas optan por estudios relacionados con los cuidados de la sociedad y los temas más sociales. «Tenemos que mostrar que las ingenierías y ciencias tienen un impacto social».