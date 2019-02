El taxi de Madrid remite a Garrido una propuesta 'sin líneas rojas'

Los taxistas han aclarado que su nueva propuesta de regulación de los Vehículos de Alquiler con Conductor (VTC) enviada este jueves a la Comunidad de Madrid no supone una renuncia a la precontratación temporal sino que simplemente ofrece una definición "en blanco" de este concepto como gesto de "buena voluntad" para que la Administración pueda pronunciarse, cuando se cumplen doce días de la huelga indefinida.

Así lo han indicado fuentes del sector para explicar que la propuesta ya se ha remitido por registro telemático a la Comunidad y aclarar que no supone una renuncia al concepto de precontratación temporal, una de las principales exigencias del sector de cara a la propuesta de nueva regulación de los VTC.

El nuevo documento es un "gesto" del sector para tratar de desbloquear el conflicto y una muestra de "buena voluntad" para la Comunidad, que rechazó de plano por considerar "radical" el texto de este miércoles, donde se recogía un tiempo mínimo de una hora de reserva un vehículo VTC y la obligación de que el trayecto supusiera una distancia mínima de 5 kilómetros.

Estas fuentes han detallado que el texto no especifica ni tiempo ni distancia mínima concreta, espacios que se dejan "en blanco" de cara a que el Gobierno regional defina en reunión conjunta con los taxistas qué requisitos plantea. "Es una propuesta sin líneas rojas", han apostillado esas fuentes.

CONFUSIÓN

El presidente de la Asociación Gremial Autotaxi de Madrid Miguel Ángel Leal, había comentado que la nueva propuesta aportaba una definición genérica de la precontratación, dejando la puerta abierta a que fuera el Ayuntamiento de Madrid el que definiera si iba a ser temporal o espacial.

"No se habla de precontratación temporal", ha manifestado para apuntar que el texto no recogía el requisito de que esa reserva se hiciera en un plazo no inferior a los 60 minutos.

Por su parte, el presidente de la Federación Profesional del Taxi, Julio Sanz, ha señalado que las asociaciones presentan un texto "sin líneas rojas", dado que la Comunidad insiste en que no quiere legislar la precontratación temporal.

Los taxistas presentarán esta viernes la propuesta en rueda de prensa y el objetivo es conseguir una "reunión urgente" con el Gobierno regional de cara a abrir una negociación sobre la reforma del sector VTC.

LA COMUNIDAD ESTUDIA LA NUEVA PROPUESTA

La Comunidad de Madrid ya dispone de la nueva propuesta de las asociaciones del taxi para una reforma normativa de los VTC, que ahora se procederá a estudiar.

En declaraciones a 'RNE', el vicepresidente del Gobierno regional, Pedro Rollán, ha indicado que la Comunidad "en ningún momento" se ha levantado de la mesa de negociación y que van a estudiar el nuevo documento "en profundidad".

"Pero venimos diciendo lo que hemos dicho desde el minuto uno, que íbamos y que estábamos dispuestos a legislar a favor del taxi, siempre y cuando eso no llevase legislar contra los titulares de los VTC ni tampoco contra los intereses de los usuarios que tienen derecho a elegir el modo de transporte que quieren", ha sostenido.

DÍAZ AYUSO ALABA A GARRIDO

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respaldado este viernes la gestión del presidente regional, Ángel Garrido, en torno al conflicto del sector del taxi y los VTC frente al "laboratorio de regresiones" que a su juicio se ha instalado en Catalunya con la salida de la ciudad de Uber y Cabify.

Díaz Ayuso ha lamentado que 3.000 personas "se van a ir a la calle" y ha criticado la actitud del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, "dando patadas a administraciones regionales y locales, porque esto es una regulación que debiera ser de ámbito nacional".

"Quiero que el sector del taxi vuelva a la calle, porque es un servicio público esencial, pero quiero que se respete también el trabajo y la oferta de movilidad que ofrecen los VTC y por encima de todo prevaleciendo la libertad de los ciudadanos", ha señalado.

PROTESTA EN LA PUERTA DEL SOL

Los taxistas han vuelto a posponer la concentración prevista este viernes en la calle Génova, frente a la sede del PP, aunque siguen manteniendo la convocada para esta tarde en la Puerta del Sol, según han indicado desde el comité de coordinación de la huelga indefinida.

Se trata del segundo día que los taxistas en huelga indefinida posponen esta concentración en Génova, que ya desconvocaron este jueves la protesta como "gesto de buena voluntad".