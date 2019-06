La temperatura sube casi un grado en León

carmen Tapia | león

La temperatura media de la provincia de León ha subido casi un grado (0,9º) en los últimos treinta años. Es una de las consecuencias del calentamiento global que mostrarán los expertos en el curso de extensión universitaria organizado por la Universidad de León titulado El cambio climático, la medición gases de efecto invernadero (GEI) y estrategias de mitigación, impartido por el profesor del Área de Sostenibilidad y Calidad Ambiental, Andrés Juan Valdés, y la empresa Serviman en el edificio Darwin (Campus de Vegazana) entre los días 10 y 21 de junio. El curso está subvencionado por la Consejería de Fomento y Medioambiente, que destina a la estrategia medioambiental de la ULE 20.000 euros.

«Los países no cumplen con las estrategias pactadas en Kioto para que la temperatura no aumente más de 2ª a final de siglo y si no hay políticas en este sentido las previsiones es que se superen los 5º».

En el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebró ayer, Valdés alerta de las consecuencias para la salud del aumento del dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y gases fluorados, responsables del efecto invernadero. «Además de en el aumento de la temperatura afecta a la salud de las personas y en los procesos agrícolas de producción de alimentos». Más tormentas, huracanes y crecida de un metro del nivel del mar.

El BBVA se sumó ayer al Día Mundial del Medio Ambiente con el apagando durante tres horas de su edificio más emblemático ubicado en la plaza de Santo Domingo, Cruz Roja realizó diferentes actividades de concienciación en los colegios de León, la Asociación Leonesa de Comercio (Aleco) organizó actos con 350 niños y niñas de Primaria de los colegios Las Anejas y Carmelitas de Cardenal Landazuri.

Según el barómetro social de IPSOS dado a conocer ayer, las mujeres de edades comprendidas entre los 55 y 64 años y con un alto nivel de estudios son quienes más reciclan en España. Este sondeo demuestra que los españoles «están cada vez más sensibilizados con los retos asociados a la protección medioambiental», así como con la necesidad de «adoptar un modo de vida sostenible».