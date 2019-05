«Tenemos la esperanza de regresar al Sáhara»

ana gaitero | león

Jira Bulahi es la delegada del Sáhara para España desde hace cuatro años. Ayer participó en León el I Congreso Universitario de Cooperación Internacional al Desarrollo organizado por el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la ULE. La dirigente saharaui reivindicó visibilidad en la historia española para el problema saharaui. «Somos parte de la memoria histórica de este país y es una injusticia que se nos ignore, siendo como fuimos colonia de España».

El conflicto del Sáhara se arrastra desde que en 1976 España abandonó la colonia y fue seguido de la marcha verde de Marruecos sobre este territorio rico en fosfatos, bancos de peces y ahora se sabe que también uranio. Jira Bulahi denunció el «instinto protector de la ONU hacia Marruecos» y la represión que el gobierno alauita ejerce sobre la población del territorio ocupado.

Actualmente las mujeres son el 24% en el Parlamento de la República Árabe Saharaui Democrática y aspiran a alcanzar a corto plazo el 30% con la paridad como objetivo, señaló la representante de la Unión de Mujeres Saharauis Jadiyetu El Mohtar en otra charla por la tarde.

—Después de 43 años de exilio en el desierto de la Hammada argelina ¿Hay esperanza de regresar algún día al Sáhara Occidental?

—La esperanza es lo último que se pierde. La esperanza la tenemos porque partimos de dos elementos básicos y los seguimos teniendo, más reforzados si cabe. Uno es la convicción propia, nos asiste la razón y el derecho internacional, y también hoy en día la fuerza aliada, hermana y solidaria es mucho más fuerte y consecuente.

—¿Cómo se logra mantener ese ánimo en una situación difícil?

—Educando a las nuevas generaciones en los valores que defendemos todos, más para la paz que la guerra, pero también capacitarles para que tengan sus juicios.

—¿Cómo se desarrolla allí la educación?

—Es generalizada, obligatoria, gratuita y mixta en todos los niveles. Cada campamento tiene su escuela, cada eslabón de la educación está resuelto y la continuidad está trabajada cada vez más con espacios de otros países aliados o a través de becas en el espacio europeo.

—¿Existe algún convenio de colaboración con la Universidad de León?

—Se está trabajando en ello. Es un asunto que lleva el delegado de Castilla y León, Mohamed Labat Mustafa.

—¿Qué necesidades tiene ahora mismo el pueblo saharaui?

—La ayuda esencial para el pueblo saharaui es la solución del conflicto con un posicionamiento. Pero mientras tanto es verdad que seguimos necesitando apoyo humanitario, de cooperación, cara a las mejoras de las condiciones de los campamentos y la subsistencia de la propia población refugiada.

—La mujer saharaui hagozado de una emancipación singular en la sociedad tradicional y en los campamentos. ¿Qué aspiraciones tiene ahora?

—Precisamente esto hace que las mujeres tengan cada vez más importancia. Ha hecho que la sociedad reconozca las capacidades y también salvaguardar los valores de la sociedad saharaui. Esa singularidad hace que las nuevas formadas y con mejor perfil tengan mayor seguridad y confianza. Hoy en día nos hemos sumado a un escenario internacional en el que independiente de las características de cada una, las aspiraciones son las mismas. Hoy en día somos más conscientes de que la política de mujer es una política de Estado.

—¿Confían en que el nuevo Gobierno avance en la solución del conflicto?

—Yo creo que sí. Solamente con el mero hecho de corresponderse con la ciudadanía y la afinidad y solidaridad, puente indiscutible que ha construido la sociedad española, cualquier color político lo tiene fácil. Es sencillamente no girar la mirada y no olvidar los derechos que él mismo defiende en sus programas.

—¿Cómo es la relación del pueblo saharaui con el marroquí?

—No diría que buena porque no encontramos correspondencia, pero sí con muchos sectores, mucha juventud. Hoy en día la situación en Marruecos no es la misma. Cada vez son más conscientes y en la medida que comparten celda con saharauis se dan cuenta de que somos víctimas del mismo sistema. El pueblo marroquí no tiene culpa y hay que salvaguardar la vecindad y lo que une a los pueblos.

—La amistad de España con Marruecos con intereses económicos. ¿Es el principal obstáculo?

—El amigo real debe invitarte a salir por la puerta grande y no jugar al chantaje de intercambio o interés.

—¿Marruecos utiliza al Sáhara como moneda de cambio?

—Sin ninguna duda.