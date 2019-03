Todas las claves del Holi indio: así es el festival que inunda de color las redes sociales

La fiesta del color, el amor y la primavera ha dado comienzo un año más dando vida no solo a las calles de los países que celebran tradicionalmente el festival Holi, como India, Pakistán o Nepal, sino en todo el mundo.

Así se manifiesta a través de las redes sociales, donde miles de personas utilizan polvos y tintes para derrochar color.

Una fiesta de alegría que tiene a los devotos hindúes como sus fieles para venerar al dios del amor, Krishna, y que se celebra en el equinoccio de primavera en todo el mundo.

Holi is the day to express love with colors. It is a time to show affection. All the colors that are on you are of love#Holi #Colours pic.twitter.com/FPcl8p6Wdt