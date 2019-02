Todos somos llamados

L

a Palabra de este domingo revela el proceso de toda vocación. En la I lectura, Dios, Rey de la creación y Señor de las naciones, manifiesta su gloria al profeta Isaías (Is 6,1-2a.3-8). Ante ese gran Misterio, el profeta se siente indigno y pecador. Sin embargo, Dios mismo lo va a colmar con su gracia: su miedo inicial se transformará en la obediencia absoluta de la fe. A la pregunta de Dios «¿A quién enviaré?», Isaías contesta audazmente: «Aquí estoy, mándame». En la II lectura, Pablo se presenta como Apóstol de Jesucristo por la gracia de Dios y no por sus propios méritos, con la misión de transmitir lo esencial de la fe, el Misterio Pascual, que recibió del mismo Cristo y de los testigos autorizados: que Cristo ha muerto por nuestros pecados y que ha resucitado para nuestra justificación (1 Cor 15,1-11). En el Evangelio, los Apóstoles, ante la pesca milagrosa, se sienten indignos («Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador», dice Pedro). Pero Cristo los elige y los llama: «No temas; desde ahora serás pescador de hombres». Y ellos, «dejándolo todo, lo siguieron» (Lc 5,1-11). La llamada de Jesús a un seguimiento radical no es para unos pocos, es para todos. Para mí y para ti. Cada uno en su estado: casado o célibe, obrero o empresario, joven o mayor.

Toda la Iglesia y cada uno de sus miembros somos llamados y enviados por Cristo. Los destinatarios del Evangelio son todos los hombres y los agentes de la evangelización han de ser todos los cristianos. Isaías, Pablo, Pedro, los Apóstoles sintieron asombro, estupor, temor ante lo desconocido. La experiencia de Dios es gratificante, pero también asusta. Es el temor lógico cuando algo grande está ocurriendo en la propia vida y nos desconcierta. Pero el miedo no echa atrás a los llamados; al contrario, el reconocimiento de la propia debilidad sirve de trampolín a la decisión de ser apóstol. En la misma debilidad humana está la fuerza de Dios que anima el paso decisivo.?