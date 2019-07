Trece litros de leche materna donada para once neonatos

Lorena peña | león

El Complejo Asistencial Sanitario de León es uno de los cinco hospitales de la Comunidad de Castilla y León con UCI neonatal de nivel III que disfruta del servicio de recepción de leche materna donada desde diciembre del 2018.

El centro asiste al año a una treintena de grandes prematuros. Desde que se inició la actividad del servicio de donación de lactancia en León la Unidad de Pediatría del Hospital ya ha suministrado 13,25 litros a once bebés de la Unidad de Cuidados Intensivos.

Los pediatras leoneses recalcan la importancia de amamantar a los bebés con lactancia natural de las madres. Los nutrientes de la leche materna se pueden simular en los preparados. Pero los anticuerpos que contiene, y que participan en el sistema inmunológico, no pueden ser creados e introducidos en las fórmulas fortificadas. Es ahí donde radica la importancia de amamantar a un bebé. Además, el «piel con piel» entre la madre y el retoño fomenta el vínculo paterno-filial.

Las madres de los neonatos, por lo general, no pueden segregar leche debido a la precocidad del parto, principalmente, durante las primeras semanas de vida del bebé.

La recomendación profesional es estimular la producción de la lactancia mediante la succión del recién nacido. También aconsejan recurrir a masajes y a sacadoras de leche para un resultado fructífero.

Mientras la madre no es capaz de alimentar a su hijo, desde el hospital se informa de la posibilidad de acudir a la leche materna de donantes. Estas son anónimas, pero el Banco de Leche, encargado de garantizar una alimentación de calidad, sí lleva un control de las mismas. En todo momento las madres solidarias que quieran donar su leche deben someterse a un chequeo médico en el que se garantice que es una mujer sana.

La lactancia materna donada se pone a disposición de «los bebés prematuros cuyo peso se encuentra por debajo de los 1.500 gramos o una edad gestacional por debajo de las 32 semanas, y a los bebés con retraso de crecimiento intrauterino severo, sometidos a cirugía intestinal, cardiopatías congénitas,..», según informa la Consejería de Sanidad a este periódico.

La prescripción médica y el consentimiento de los padres son obligatorios para el consumo de la lactancia donada.

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, responsable del almacenamiento y el procesamiento de la leche donada para su posterior distribución a los hospitales receptores, informa de que «la leche se somete a un proceso de pasteurización para la eliminación de posibles microorganismos presentes, se analiza su composición nutricional y se realiza un control microbiológico con el objetivo de garantizar la seguridad de su consumo».

Los pediatras del Sacyl recomiendan administrar la leche donada hasta las seis semanas de vida, siempre y cuando el nivel de gestación no haya superado las 28 semanas o el peso no sea mayor a 1.000 gramos. Si se trata de un bebe cuyo periodo de gestación haya rondado entre las 28 y 32 semanas y su peso oscile entre los 1.000 y los 1.500 gramos, el periodo de lactancia donada no debe superar las cuatro semanas.

A los neonatos que hayan padecido algún tipo de enfermedad intestinal se les amamantará con leche donada durante una semana una vez pasado el episodio o, dos semanas en caso de que la leche se emplee como un complemento parcial en pequeños volúmenes si la leche materna no es suficiente.

La pediatra de Atención Primaria, Carolina Carbayo, explica que la leche materna no solo es un alimento sino también un «medicamento». «La lactancia siempre alimenta a los bebés y es muy importante para el desarrollo neurológico del recién nacido. Además, la leche materna les previene de contraer sobrepeso u obesidad en un futuro, les protege ante el posible desarrollo de alergias alimenticias y estacionales y de diabetes de tipo I y II», dice Carbayo.

La OMS, Unicef y las asociaciones científicas en el ámbito de la Pediatría también destacan la importancia de la lactancia exclusiva materna y también aconsejan acudir a la leche materna de donantes cuando la propia madre no la produce.

El Banco de Leche materna de Castilla y León, ubicado en Valladolid, registra desde su nacimiento en el año 2015 un total de 151 madres, aproximadamente, que donaron su leche de manera altruista. Gracias a ellas se consiguieron alrededor de 585 litros de los cuales 494 pudieron procesarse para amamantar a 295 bebés de la comunidad.