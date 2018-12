Trece plantas de León están en peligro de extinción

Carmen Tapia | León

El libro Flora protegida de León, editado por la Universidad de León, incluye 176 fichas de plantas singulares y relevantes que crecen en la provincia de León recogidas en la lista roja europea, nacional o de Castilla y León. Hay trece en peligro de extinción y otras dos que no están y, según los autores, deberían incluirse en las listas. Emilio Puente García, Fermín del Egido Manzuelas, María Fernández Cañedo y María José López Pacheco han dedicado años de investigación y búsqueda de la flora leonesa singular, algunas con escasos ejemplares en el mundo, en el que incluye once taxones raros, escasos, vunerables y frágiles que están en peligro de extinción. «Han sido muchos años de investigación, de ir a los lugares, de rastrear porque algunas plantas no son fáciles de encontrar y no todas florecen todos los años», explica Emilio Puente García, del departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental de la Universidad de León.

«Las plantas incluidas en el libro están contempladas en el decreto de Flora Protegida de Castilla y León del año 2007 y otras en el catálogo nacional del 2010. León es una de las provincias de la Comunidad que más especies protegidas tiene».

El libro está dirigido a «los que tienen la responsabilidad de proteger la flora, a los que se encargan de la gestión del medio natural, a los científicos y profesionales de la docencia, a los estudiantes y a los aficionados a las plantas», que, por primera vez, disponen de un texto y fotografías inéditas de las especies amenazadas, algunas muy relevantes y difíciles de encontrar en el mundo y de fotografiar. «El libro es el resultado de toda una vida de trabajo, hemos ido a las zonas, con visitas reiteradas buscando a las especies, que a veces no encontrábamos y otras sí. Hemos documentado todas las incidencias, que están recogidas en el texto».

En un primer capítulo, donde se hace un repaso del paisaje vegetal de la provincia de León, los autores destacan los dos mundo florísticos y de vegetación que confluyen en León: «Por una parte la España húmeda y verde, sin sequía de verano, que se manifiesta en el tercio norte montañoso, y por otra la de la España mediterránea, con sequía en verano correspondiente con la meseta plana de Tierra de Campos o la comarca del Bierzo lo que hace que exista flora y vegetación de carácter atlántico y caducifolia, y por otra mediterráneo, esclerófilo y perennifolia».

En la provincia de León, dicen los autores, llegan influencias florísticas y de vegetación galaico-portuguesas, atlánticas, centroeuropeas, alpino-pirenaico-cantábricas, mediterráneas, iberoatlánticas, meditarráneas iberolevantinas, ibéricas y carpetanas. Grandes altitudes, rocas de distintos materiales y la intervención humana «convierten a la provincia en un variado mosaico» que se distribuye por suelos básicos, ácidos, húmedos y encharcados.

Abedulares, hayedos, robledales, melojares o rebollares, robledares albares, encinares, quejigares, sabinares albares orocantábricos, pinares, fresnedas, olmedas, choperas, saucedas, alisedas, saucedas arbustivas; matorrales como sebes o zarzales, espinares, piornales, bezales, aulagares, tomillares, jarales y cantuesales, pastizales, cervunales, pastizales seriales, majadales, céspedes crasifolios, prados, geopermaseries...333 páginas de un paisaje único.