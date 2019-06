El último tabú: el relato de tres madres que renunciaron a la custodia de sus hijos

"He pasado mucho tiempo intentando entender por qué a la gente le molesta tanto la decisión que tomé". "Si fuera un hombre no estaría sentada aquí, sería lo más normal del mundo". Son testimonios dolorosos pero reaccionarios ante lo que les ha tocado vivir.

Estas tres mujeres fueron madres muy jóvenes, cumplieron con los roles que se les había impuesto, pero solo les supuso sufrimiento. La decisión que tomaron las tres es muy similar: dejar la familia, ser el miembro de la pareja que renuncia a la custodia de los hijos. Las tres narran su experiencia a través del documental The last taboo (El último tabú), de Chloe White.

My new film (and first since having a baby!), #thelasttaboo is now online on @topicstories. The film is about 3 women who don't live with their children, exploring the idea of the Ideal Mother that puts so much pressure on so many women.... https://t.co/xW7qJLGyuS