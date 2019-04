P

or este terruño nuestro, meseta elevada que acaricia el cielo, campea la convicción de que, en la vida, no todo son habas contadas. Hay entre nosotros, pese a la creciente indiferencia, un cierto sentido abierto a la trascendencia. No es casualidad que aquí nacieran tantos nobles ilustres, tantos místicos, tantos soñadores, tantos honestos labriegos y tantos guerreros valientes; aquí comenzó a escribirse nuestra lengua; aquí surgió el parlamentarismo; aquí nació el primer municipio de España. Estas llanuras interminables ayudan a clavar los ojos en el cielo para adivinar un más allá.

Quizás hoy hemos perdido buena parte de nuestro carácter trascendente por la invasión de la coca-cola, el mcdonald’s, el hula-hoop y el halloween…, baratijas que han apolillado el tesoro de nuestra cultura milenaria. Pero nunca es tarde para recuperar lo esencial, lo que enriquece nuestra identidad: nuestro patrimonio material y espiritual.

Necesitamos salir de la miopía para retomar la mirada amplia y profunda que siempre tuvo nuestro pueblo; esa mirada amplificada por la potente luz de la fe. En el dolor y luto de este Viernes Santo, en el que sentimos verdaderamente que Dios nos ama «hasta el extremo» al entregar su vida por nosotros, confiamos, en silencio, en el poder del que yace muerto en los brazos de la Virgen de la Piedad. Con lágrimas suplicamos que nos muestre «a Jesús vivo y glorioso».

Y el Domingo, ¡Pascua de Resurrección! Todo es nuevo. Ahora entendemos las palabras reveladas: «Que él había de resucitar de entre los muertos». Queda inaugurado el Domingo sin ocaso. La puerta del paraíso, abierta definitivamente. Con tanta luz, sólo son ciegos los que no quieren ver. La fe debilitada se abre a la intensidad del amor. Se multiplican los signos del Resucitado: «Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la Buena Noticia». Ver para creer. Es la primavera de la Vida, ¿no te has enterado?