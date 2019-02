El viejo León rejuvenece a ritmo de

ana gaitero | león

Quien se asomara ayer al Palacio de los Deportes de León vería que hay vida más allá del fútbol. No dance, no life (sin danza no hay vida) se leía en las espaldas de una de las chicas que, bolsa en mano, entraba al February Hip Hop, el festival de danzas urbanas de referencia en España y uno de los más señeros en Europa. El leonés Frank Leal es el alma de este acontecimiento que ayer hizo vibrar las gradas del pabellón con los casi 150 grupos que participaron en la competición. Dancers de toda España y hasta del extranjero —Italia, sin ir más lejos—desplegaron sobre el escenario toda su energía y creatividad con las coreografías de danzas urbanas que han ensayado durante meses. Con más de 2.000 espectadores y mucha expectación, la jornada maratoniana terminó con la entrega de los premios valorados en 12.000 euros de este Campeonato de España de Danza Urbana.

Son doce años de un festival que para la gente joven de muchas provincias españolas ha convertido a León en un referente. «Es de los campeonatos más ‘guay’», reconocía una joven del grupo Las Coleguis, de Santander. No es la primera vez que vienen a León estas jóvenes que compitieron en la categoría absoluta porque tienen más de 18 años. Son chicas que bailan desde pequeñas. Algunas empezaron con ballet clásico, otras con danza moderna. «Veía a mi hermano que bailaba y quise hacerlo yo también», comenta otra joven.

El baile es tan antiguo como la humanidad. Las danzas guerreras del Neolítico aún perviven en muchas manifestaciones culturales que se conservan en la provincia, como los bailes de paloteo en el sur de León, en Cabrera y Fornela. En aquellos tiempos eran los chicos los que tenían el protagonismo, incluso vestidos con atuendos que hoy se asociarían a la indumentaria femenina. En el nuevo danzar del siglo XXI las chicas las chicas se han subido con fuerza a los ritmos del Hip Hop y a los estilos que han surgido como New Style, Commercial Dance, Waackin, Vogue... «Sí, casi hay más chicas que chicos», reconoce Frank Leal.

Se vio sobre el escenario. Muchos grupos compuestos exclusivamente por mujeres y algunos otros en los que las chicas son mayoría y llevan uno o dos muchachos.

El February Hip Hop generó un cinturón de coches y autobuses en torno al Palacio de Deportes como en las mejores competiciones deportivas, arrastró a madres, padres y demás familia con el entusiasmo que se viven las experiencias de las criaturas y propagó la buena onda de la gente que cree en lo hace y por eso lo hace con amor, como dicen los ‘sermones’ de fondo.

Frank Leal subraya también que el festival ha contado en sus doce años de andadura con los «mejores coreógrafos del panorama internacional» algunos reconocidos por haber trabajado junto a Beyonce, Rihana, Michael Jackson, Justin Bieber, Justin Timberlake, etc… Contó también con jueces de Estados Unidos y Japón.