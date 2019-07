Viejos concejos para un nuevo mundo

ana gaitero | león

Las asociaciones de obreros de mediados del siglo XIX, de las que surgieron cooperativas como la Rochdale de Inglaterra (1844), se consideran el origen histórico de lo que hoy se llama economía social. Sin embargo, hay otros modelos tradicionales de posesión y gestión común de la tierra que se da en numerosos puntos del planeta, que también están emparentados con este concepto que desde hace 40 años intenta trasnformar el mundo bajo parámetros ajenos al capitalismo.

En los manuales al uso se cita a las comunidades indígenas de México como ejemplo. En el curso de Experiencias de transformación social desde la Economía Social y Solidaria que se desarrolla desde ayer en San Isidoro, organizado por la Universidad de León, serán los bienes comunales de León los que se pongan como espejo para transformar el mundo del siglo XXI.

Alipio García de Celis, leonés y director del departamento de Geografía de la Universidad de Valladolid, será el encargado de explicar la importancia de los bienes comunales como ejemplo de economía solidaria. Una tradición «muy viva», en palabras de de Germán Ferrero, profesor de la Universidad de León y fundador de Social Soluciones.

Tanto que la única mujer que ha obtenido el premio Nobel de Economía hasta ahora, Elinor Olstrom, «lo hizo por sus trabajos sobre la gestión comunal de los recursos naturales», subraya. Con sus teorías, destacó el jurado del Nobel, Ostrom ha conseguido «desafiar la creencia convencional de que la propiedad común no está bien gestionada y debe ser regulada por las autoridades centrales o privatizadas».

Actualmente, más del 50% del territorio de la provincia de León está en régimen de gestión comunal. La explotación de estos bienes no sólo es una fuente de ingresos locales sino que también genera empleos, mantiene ecosistemas y son un potencial de vida para los pueblos.

«Tienen un enorme valor económico y ambiental y además de aportar los recursos de siempre, como son los pastos, ofrecen otros que cada vez tienen más valor como el agua, el bosque y el monte y aprovechamientos energéticos para renovables», explica García de Celis. Sin embargo, se enfrentan a dos graves problemas: la despoblación y el envejecimiento por un lado y la gobernanza marcada por las restricciones de la Ley Montoro que «amenazan con arrebatar el control de esos territorios a las juntas vecinales». El intento de la administración central de cambiar el control de estos bienes «no parece inocente», sentencia.

Un ejemplo de lo que puede suponer el monte para mantener la población en el medio rural es la sociedad cooperativa Pinaster, que explota la resina y realiza trabajos forestales en el Teleno, es emblemático de este modelo. «Ha permitido que varias familias jóvenes permanezcan en el territorio, de modo similar a como lo han hecho las mujeres promotoras de El Comedor del Monte» en el mismo pueblo de Tabuyo.

Germán Ferrero mencionó también los proyectos de economía solidaria que se empezaron a desarrollar en América del Sur en los años como desafío a las «agresivas políticas neoliberales». Se trata de proyectos que abarcan desde el sector de la alimentación al energético, la gestión de residuos o los cuidados y que también se pueden llevar a cabo a través de políticas públicas, como es el caso del municipio extremeño de Carcaboso que se expondrá esta tarde en las jornadas.

A día de hoy, en León los proyectos de transformación social basados en la economía solidaria «están más presentes en el medio rural y en proyectos de hostelería, turismo y producción de alimentos», precisa. Social Soluciones, que trabaja por la visibilización y creación de tejido económico en este ámbito, y un proyecto de cooperativa hortícola en el Bierzo, en colaboración con el Banco de Tierras del Consejo Comarcal del Bierzo, son otros de los ejemplos locales.

No todas son cooperativas. Es un modelo que va más allá de la definición jurídica de la empresa. «La base es que sean de transformación social y democrática. Y las cooperativas a veces no lo son», añadió citando experiencias como las textiles Teleno o Embutidos Rodríguez que «han supuesto experiencias nefastas porque no tenían ese objetivo de transformación social».

Para que se produzca este cambio es necesario que los proyectos respondan a principios como la democracia. «Defendemos el lema de una persona, un voto con independencia del capital que tenga», apunta. El apoyo mutuo, la solidaridad, la equidad y el respeto al medio ambiente son otros de los valores de los proyectos de transformación social inspirados en la economía social. «No se admiten prácticas como que los directivos cobren 62 veces más que un trabajador normal como sucede en algún banco», subraya.

Para que la economía social sea transformadora requiere también de personas consumidoras comprometidas con estos valores. «El consumo crítico no es la única manera de cambiar el mundo pero es muy importante para que estas iniciativas salgan adelante», defendió Elena Novillo de Economistas Sin Fronteras y que ha pertenecido al Consejo Rector del Mercado Social de Madrid y a la Junta Directiva de Reas (Red de Economía Alternativa y Solidaria). Los mercados sociales son, actualmente, uno de los mecanismos para «practicar otra economía fuera de los circuitos convencionales», señaló.