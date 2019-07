La violencia sexual se tolera más a más edad

adaya gonzález | madrid

Muchos son los factores que contribuyen a tener una mayor grado de aceptación de la violencia sexual contra las mujeres, desde el sexismo a creer en el mito de las denuncias falsas, aunque también juegan un papel importante componentes sociodemográficos como la edad: las personas mayores la toleran más.

Así lo pone de manifiesto el artículo Acceptability of sexual violence against women in Spain: Demographic, behavioral and attitudinal correlates (Aceptación de la violencia sexual contra las mujeres en España: correlatos demográficos, de comportamiento y actitudinales») publicado en la revista científica Journal of violence against women.

En él, su autora, la doctora en Economía y consejera técnica en la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género Elena Sirvent, ha usado datos procedentes de la encuesta de Percepción Social de la Violencia Sexual, realizada el pasado año a una muestra de 2.465 mujeres y hombres residentes en España mayores de 16 años.

Y concluye que la tolerancia a la violencia sexual fue más común entre los encuestados mayores, con menor nivel educativo, varones y nacidos en un país que no es España aunque, recalca en su estudio, el impacto de las variables género y país de nacimiento fue mucho menor que la edad y la educación. El sexismo es la variable que más influencia tiene en esa aceptación; le sigue la ignorancia de que la inmensa mayoría de los agresores son conocidos por la víctima a pesar de que, según la Macroencuesta 2015 de Violencia contra la Mujer, representan el 81% de los agresores en el caso de las violaciones, afirma en una entrevista con Efe.

«Tiene su sentido, porque la violación perpetrada por un conocido se considera menos grave a nivel social que la de un desconocido; ello aumenta la probabilidad de que se culpabilice a la víctima, lo cual se traduce en la mayor aceptación de la violencia sexual», explica.

En este sentido, considera que el caso de La Manada ha supuesto un antes y un después en cómo se percibe la violencia sexual contra la mujer, como lo fue el de Ana Orantes en la violencia de género. «Ha servido —afirma—para que la gente se dé cuenta del escrutinio al que se somete a una mujer que denuncia un caso de violencia sexual y para hacer ver que este tipo de agresiones son mucho más amplias que lo que la gente tiene en la cabeza».

Otras variables son considerar que el consumo de prostitución es aceptable o creer que para prevenir es más importante enseñar a las mujeres a evitar situaciones de riesgo que educar a los hombres para que no agredan.