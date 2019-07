Whatsapp, Instagram y Facebook sufren problemas con las descarga de imágenes

Las principales aplicaciones de redes sociales y mensajería instantánea han caído este miércoles por la tarde en varios puntos del planeta. Instagram, Facebook y Whatsapp han dejado de funcionar sobre todo en zonas de la Europa central.

En la aplicación de mensajería, los usuarios han experimentado complciaciones a la hora de descargar imágenes y audios. Cuando se trataba de descargar el contenido la aplicación lanzaba un aviso y pedía conexión wi-fi para completar el proceso de descarga, que aun así no conseguía llevar a cabo.

En el caso de Instagram y facebook, los usuarios han experimentado incidencias a la hora de subir y visualizar imágenes en las historias y el muro.

Facebook is having technical issues. Some users are not able to see pictures in Facebook, Instagram, and Messenger. According to Downdetector problems are mainly in Europe and in the US. #facebook #down pic.twitter.com/CIHVwvKO0L