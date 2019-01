Zarzuela no sabe dónde encajar al rey emérito Juan Carlos

M. E. Alonso / M. Balín | madrid

En junio de 2017 Casa Real soportó, como pudo, el chaparrón que le cayó por dejar fuera a don Juan Carlos de los actos de aniversario por los 40 años de democracia. «Hasta han invitado a las nietas de ‘La Pasionaria’», dicen que llegó a comentar el rey emérito a sus más íntimos, a quienes no ocultó su malestar por el desplante. Así que, probablemente para tratar de que las aguas volvieran a su cauce, Zarzuela diseñó un 2018 en el que se anunciaban «actividades con motivo del 80 aniversario de don Juan Carlos el 5 de enero y de doña Sofía, el 2 de noviembre». Y la primera del año, sin contar el almuerzo familiar con motivo de su cumpleaños —ayer cumplió 81 años—, fue la Pascua Militar, el solemne acto castrense que se remonta a 1782, bajo el reinado de Carlos III. «Solo estuvo el año pasado. Ningún otro año anterior ni posterior. Estarán los Reyes (Felipe y Letizia) y se volverá al formato habitual», comentan fuentes de Casa Real.

Este 6 de enero de 2019 don Juan Carlos —capital general de los Ejércitos en la reserva— vuelve a quedarse fuera de la foto en Palacio Real, que contará con la presencia de las máximas instituciones del Estado. Así, el foco que, supuestamente, se puso en él en los últimos doce meses deja de apuntarle. Aunque, con cifras en la mano, ese protagonismo que le dieron no fue tal. El rey emérito realizó más actividades en 2017 (29) que en 2018 (22). Es un hecho que Zarzuela sigue sin encontrar un encaje para el padre de Felipe VI. Bien es cierto que tras su abdicación y la proclamación del nuevo rey, Casa Real le asignó la representación de la Corona en la toma de posesión de mandatarios iberoamericanos, pero tampoco es menos cierto que sus problemas de movilidad no le han dejado de acompañar en todo este tiempo. Tampoco el escándalo Corinna, que tiene visos de dar más titulares en los próximos meses después de que la Fiscalía decidiera abrir una investigación por el pago de comisiones en el AVE a La Meca. En concreto, la que fuera amiga íntima del rey emérito habló al entonces comisario José Manuel Villarejo del presunto pago «de unos 80 millones en comisiones» que empresas españolas habrían dado a la mujer de un empresario saudí, quien entregó la mitad a otro empresario español y éste, a su vez, le habría dato todo o parte, no está claro, a don Juan Carlos. Ni que decir tiene que no peligra el futuro procesal del rey emérito, inimputable cuando ocurrieron lo hechos, pero sí el reputacional. De hecho, tras hacerse pública la conversación que en su día mantuvo la princesa Corinna con Villarejo, el primero desapareció de la agenda de Casa Real y no volvió a realizar, hasta hace unos días, con motivo de la entrega Premio Economía Rey Juan Carlos, ningún acto en solitario. Éste fue, en realidad, uno de los cinco en los que participó sin ningún otro miembro de la Familia Real, por diez en 2017. Los otros cuatro, para hacerse una idea de las actividades que se le encomiendan, fueron la presentación del cartel de la Feria de San Isidro, la entrega de la credencial de embajador del Camino de Santiago, la final de la Champions entre el Real Madrid y el Liverpool y la corrida de la Beneficencia.