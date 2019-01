Zuckerberg planea fusionar Whatsapp, Instagram y Messenger a finales de año

Mark Zuckerberg, el fundador y accionista mayoritario de Facebook, Instagram, Whatsapp y Facebook Messenger, planea fusionar estas tres últimas redes sociales en una sola y el proyecto podría ser una realidad a finales de este año o principios del 2020, según publica este viernes The New York Times.

Citando cuatro fuentes distintas, el diario explica que Zuckerberg quiere crear una infraestructura tecnológica común para Instagram, Whatsapp y Facebook Messenger, como primer paso para que los servicios sean al menos interoperables; es decir, que puedan enviarse mensajes entre ellos independientemente del servicio.

Esto supondría que los usuarios tendrían acceso al menos a quién usa otra red social, una circunstancia que ahora aún no es posible. Hasta ahora, todas las empresas funcionan de forma autónoma y con su estructura original. Y cada una con su sistema de anuncios.

La matriz Facebook Inc compró Instagram en abril del 2012, dos años después de su creación y el anuncio casi coincidió con la salida de la versión para Android, cuando ya tenía la de iPhone desde su lanzamiento. Whatsapp fue adquirida por Facebook en febrero del 2014.

FUERA DE LA EMPRESA

Los fundadores de ambas compañías pasaron a formar parte del staff de Facebook Inc, pero en los últimos meses han ido abandonando la multinacional, conforme han sabido los planes para sus respectivas compañías.

Según The New York Times, la única condición que ha puesto Zuckerberg para integrar todos los servicios es que se mantenga la encriptación punto a punto que tiene ahora Whatsapp en todos los servicios. Esto permite que los mensajes no se almacenen en servidores externos sino solo en los móviles de los usuarios implicados en la conversación (y de ahí se pueden guardar, por ejemplo, en el iCloud de Apple) y por tanto que la compañía no tenga acceso a los mensajes.

También cuestiona si Zuckerberg se ve fuerte para cobrar por el servicio.

Esta por ver también, aunque el diario neoyorquino no lo señala, cómo va a encarar la Comisión Europea y sus autoridades de competencia la fusión tecnológica de tantos servicios tan utilizados.