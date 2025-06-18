Consejos para un baño seguro y placentero

p.infiesta | león

Las primeras piscinas se remontan a civilizaciones antiguas de los romanos y los griegos, que las usaban para baños públicos, rituales y entrenamiento militar. El «Gran Baño» de Mohenjo-Daro, en el actual Pakistán, se construyó 2.500 años antes de Cristo. Estos espacios se popularizaron a partir del siglo XIX como símbolo de progreso y como un servicio sanitario y recreativo, porque promovían la higiene y el deporte entre la población. Hoy, las piscinas públicas a menudo se convierten en un punto de encuentro social, especialmente en pueblos pequeños, donde la gente se reúne, los niños juegan y se fomenta el sentido de comunidad durante los meses de calor. Por eso la seguridad y el respeto a la hora de acudir a darse un chapuzón a la piscina son clave. Estas son las recomendaciones más importantes:

Ducha antes de entrar

Aunque parezca obvio, ducharse antes de meterte en la piscina es fundamental. Ayuda a eliminar lociones, cremas solares, sudor y otras sustancias que pueden contaminar el agua y afectar a su calidad. Es un pequeño gesto con un gran impacto.

Hidratación

El sol y el agua pueden deshidratarte rápidamente, incluso si no sientes calor extremo. Asegúrate de beber suficiente agua antes, durante y después de nadar para mantener tu cuerpo en equilibrio.

Protección solar

No olvides el protector solar, incluso en días nublados. Aplícalo generosamente y reaplica cada pocas horas, especialmente después de salir del agua. Los sombreros y gafas de sol también son tus aliados.

Cuidado con los saltos y juegos bruscos

Las piscinas no son parques de atracciones. Evita correr en los bordes, empujar a otros o hacer clavados peligrosos, sobre todo en zonas poco profundas. Un pequeño descuido puede causar un accidente grave.

Supervisión de niños

Si hay niños, nunca los dejes solos cerca o dentro del agua, ni por un instante. Un adulto responsable debe estar siempre atento. Considera el uso de chalecos salvavidas o flotadores adecuados para ellos.

Entrada gradual al agua

Si el agua está muy fría, entra poco a poco para que tu cuerpo se adapte. Los cambios bruscos de temperatura pueden ser un shock para el organismo. Moja nuca y estómago antes de bañarte.

Higiene personal

No olvides que las piscinas son espacios compartidos. Evita bañarte si tienes alguna herida abierta o infección.

Respeta las normas

Cada piscina tiene sus propias reglas, como el horario, la profundidad, el uso de gorro, no comer sobre la hierba, no usar zapatos, etc. Familiarízate con ellas y cúmplelas para asegurar una buena convivencia.

También hay que estar preparados para la temperatura, ya que algunas de las piscinas leonesas poseen un agua que corta el hipo, pero sumergirse en aguas frías puede estimular la circulación sanguínea, tonificar los músculos y aliviar la sensación de piernas cansadas. Además, el choque térmico entre la temperatura ambiente y el agua fría favorece la liberación de endorfinas, generando una sensación de bienestar y mejorando el estado de ánimo de los bañistas. Otras ya han recurrido a las placas solares y a las mantas que cubren la superficie del agua para mitigar las bruscas bajadas del termómetro, sobre todo, en las zonas de montaña.

Las que desafían todos los límites

Desde las profundidades abismales hasta las alturas vertiginosas, las piscinas de récord desafían los límites de la ingeniería y la arquitectura. La de San Alfonso del Mar, en Chile, con 1 kilómetro de largo, es la piscina costera más grande del mundo. Se llena con agua de mar filtrada. La de Crystal Lagoon, en Dubai, rivaliza con ella con islas artificiales, playas de arena blanca y una variedad de actividades acuáticas. Entre las más profundas destaca Y-40 Deep Joy, en Italia. Con 42 metros, se destina al buceo recreativo con cuevas, túneles y ruinas.