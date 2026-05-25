¿Qué hacer hoy en León? Montaña y conciertos

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DONACIÓN DE SANGRE

Hospital de León. Donación de sangre en el vestíbulo del salón de actos del Hospital de León de 08.45 a 14.15 horas.

JORNADAS DE MONTAÑA

Kris Montero. La guardesa del refugio de Collado Jermoso ofrece una conferencia titulada Entre el cielo y las peñas, un homenaje a las mujeres que han estado presentes en la montaña leonesa protegiendo y cuidando su entorno. En el salón de actos del Ayuntamiento de León a las 19.00 horas.

MÚSICA

Concierto fin de curso. Grandes agrupaciones corales e instrumentales. En el Auditorio Ciudad de León a las 19.30 horas. Acceso con invitación.