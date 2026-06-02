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TEATRO

‘Contra el progreso’. Laboratorio de Teatro Emmudae. Cuestiones para la reflexión, con tres piezas incómodas y plenamente actuales. En el Teatro El Albéitar a las 20.30 horas. Con invitación.

CONFERENCIA

Esclerosis múltiple. La asociación Esclerosis Múltiple León organiza un acto en el salón de actos del Hospital de León, de 16.30 horas a 19.00 horas en el que tendrá lugar una conferencia a cargo del doctor Ángel Díaz, que hablará de El papel de la atención primaria en la EM y la intervención de Teresa Cordero, paciente con esclerosis múltiple, con la conferencia Vivir con EM en el día a día.

DONACIÓN DE SANGRE

Carrizo de la Ribera. Donación de sangre en el consultorio médico de 16.00 a 21.00 horas. El punto fijo de donación está en José Aguado.