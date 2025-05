¿Qué hacer hoy en León? boxeo, teatro y un toque de folclore

SÁBADO 24

LUCHA

Velada de boxeo y MMA. El polideportivo de Puente Castro acogerá el próximo sábado 24 de mayo la segunda edición de Origen, una gran velada con el MMA y kickboxing como protagonistas, organizado por el club deportivo Fénix y AMFighters con la colaboración del Ayuntamiento de León. A las 20.00 horas.

MÚSICA

Piano a cuatro manos. Los pianistas italianos Goia Barbera y Federico Bucaioni (dúo Mimesi) ofrecen hoy un concierto en la sala Eutherpe (Alfonos V, 10). A las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

Secta y Eria. Concierto en la sala Back Bourbon del grupo con estilo Hard Rock. Entrada única: 10 euros. A las 21.30 horas.

Remember Queen. El Palacio de Exposiciones acoge una gala para recordar las canciones del conjunto. Todas las grandes canciones como We are the Champions o Bohemian Rapsody en un espectáculo de éxito internacional visto por más de quinientas mil personas protagonizado por el mejor doble del mundo de Freddie Mercury, Piero Venery que desde Italia nos ofrece una impecable caracterización del artista, junto a sus gestos, bailes y puesta en escena. A partir de las 21.00 horas. Entrada: 30 euros más 3 euros de gestión. Los menores de 16 años pagan 20 euros.

Jesús Ordovás. La Fundación Club 45 recibe este sábado a uno de los periodistas musicales más importantes. Jesús Ordovás es conocido por alimentar los de música de varias generaciones a través de las ondas con su Diario Pop. Hoy estará en el Club 45 en Santa Colomba de Somoza a partir de las 17.00 horas.

TALLER

Cine para niños. Taller de cine para niños en El Palacín. Actividad gratuita para niños y niñas para la que es imprescindible la incripción en info@imaginaleon.com. De 11.00 a 14.00 horas.

TEATRO

'Tartufo play'. Teatro Kumen presenta «Tartufo Play», dirigida por José Ramón López. Cuenta la historia de un adinerado burgués llamado Orgón que es muy devoto y un día en misa conoce a un hombre llamado Tartufo quien finge ser un hombre de dios. En el Teatro El Albéitar de la Universidad de León a las 20.30 horas. Entrada: 8 euros.

FOLCLORE

La Bañeza. La Bañeza acogerá un Encuentro de Folclore a las 19.30 horas en el Jardín Romántico situado detrás del Ayuntamiento de La Bañeza. Reunirá a dos destacados representantes de la música y las tradiciones populares. El evento contará con la participación del Grupo Tradicional Alto Pisuerga, procedente de Cervera de Pisuerga (Palencia), así como de la Escuela de Pandereta de La Bañeza, anfitriona de este encuentro. Ambas agrupaciones ofrecerán una muestra de la riqueza cultural de sus respectivos territorios, en una jornada dedicada a la difusión y puesta en valor del folclore tradicional.