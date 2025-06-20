Agenda de León: toda la programación hasta el 27 de junio

VIERNES 20

MÚSICA

Sound The Trumpet y Clarines. La Fundación Merayo organiza un concierto de trompeta y órgano a cargo de Cum Altam. A las 20.00 horas. Presentado por Rosa María Olmos. En Santibáñez del Porma.

Clarinete. Concierto de clarinete de la portuguesa Marta Xavier en la Fundación Eutherpe (Alfonso V, 10) a las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

Marta Xavier.Arlindo Homem

Amnistía Internacional. Amnistia Internacional organiza un concierto con las voces del coro Merryll Street Choir, que actuarán en un evento solidario a las 20.30 horas en el Nuevo Recreo Industrial que está organizado por Amnistía Internacional en favor y defensa de los derechos humanos en Gaza.

Palacio de Exposiciones. Cecina Fest León 2025. Pistoletazo de salida a San Juan y San Pedro. El Palacio de Congresos y Exposiciones de León acogerá a tres de las bandas más divertidas y bailongas del Panorama Nacional: Maruja Limón con su fusión rumbera y mestiza; Catalina Grande Piñón Pequeño con su directo ácido y superdivertido; y Muchachito Bombo Infierno con su ritmo y temas como Ojalá no te hubiera conocido nunca o La quiero a morir. Entre 20 y 25 euros.

D.E.P. Concierto en el Gran Café de la banda leonesa D.E.P. para homenajear al grupo de punk vasco Cicatriz. D.E.P. está integrado por músicos de la escena leonesa, mezclando en un solo combo a los grupos de punk-rock Hachazo (Jorge y Nando) y Gandalla (Lute y Manolo) para esta ocasión especial. El concierto comenzará a las 21.30 con entradas anticipadas a 10 euros a la venta en la cervecería Plan B, Discos Lizard y el propio Gran Café, donde en taquilla tendrán un precio de 12 euros. Después del concierto habrá una pinchada en vinilo de Punk 80»s a cargo del mítico Tejo, AKA Dj KillRose.

Grupo D.E.P.DL

SAN ANDRÉS

Corpus. Fiestas del Corpus en San Andrés del Rabanedo hasta el domingo. La novedad de este año es la primera edición de La suerte de la vaca andresina, en el campo de fútbol, un «peculiar» sorteo que conlleva premios de 2.500, 1.000 y 500 euros. Se celebra el sábado, 21 de junio, a las 18.30 horas.

CÁRITAS

Jornada de puertas abiertas. Se ofrecen visitas guiadas a la sede de Cáritas y a su centro de formación a las 11.00, 12.00 y 13.00 horas. Plazas limitadas por lo que es necesario inscribirse a través de la página web de Cáritas.

DONACIÓN DE SANGRE

Ponferrada. Donación de sangre en la Plaza de Fernando Miranda de 15.30 a 21.15 horas.

Carrizo de la Ribera. Donación de sangre en el consultorio médico de 16.00 a 21.00 horas.

EXPOSICIÓN

«Violencia de género y derivas». La Sala Capilla de Villafranca del Bierzo acoge hoy la inauguración de la exposición colectiva «Violencia de género y derivas»a las 18.30 horas y, posteriormente, la apertura del festival Musicamino, un acontecimiento musical, enológico y cultural que se celebrará en Villafranca del Bierzo durante los días 20, 21 y 22 de junio.

SÁBADO 21

MÚSICA

Tributo a Los Negativos. Coincidiendo con el Día Europeo de la Música, La Térmica Cultural y La Fábrica de Luz. Museo de la Energía de Ponferrada organizan una jornada gratuita que aúna recuerdo, reflexión y creación en vivo. Este encuentro rinde tributo a Los Negativos mediante la proyección del documental Los Negativos. Graduados en underground. La jornada continuará en La Fábrica de Luz. Museo de la Energía, donde se ofrecerá un concierto acústico entre Carles Estrada, compositor y bajista de la banda Los Negativos, y músicos del Conservatorio Cristóbal Halffter de Ponferrada. A las 12.00 horas. Para asistir a las actividades de La Térmica Cultural es necesaria reserva previa en la web www.latermicacultural.es/agenda o en la recepción.

A pie de calle. Música a pie de calle en la Avenida de España y la Plaza de Fernando Miranda en Ponferrada. A las 11.00 horas.

Piano. Concierto de piano del italiano Antonio Morabito. En la sala Eutherpe (Alfonso V, 10). A las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

Morabito al pianoDL

Iglesia de San Francisco. Concierto sinfónico coral por el Día Europeo de la Música. Con los coros de la Federación Coral Leonesa y la Orquesta Juventudes Musicales de la Universidad de León dirigida por Juan Luis García. En la iglesia de San Francisco a las 20.30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Coral El Bierzo.DL

II Festival de Música Coral Popular. Con motivo de la celebración del Día Europeo de la Música, un año más la Coral El Bierzo Canta de Ponferrada organiza el Festival de Música Coral Popular con el deseo de poner en valor el patrimonio musical, no solo de nuestra comarca, sino también de otras localidades tanto nacionales como internacionales. El Teatro Bergidum de Ponferrada a las 20.00 horas. Entrada: 5 euros.

Tributo a Leño. Este Madriz, tribuno a Leño, hoy en la sala Black Bourbon. A las 22.00 horas. Entrada: 15 y 22 euros.

Festival de la cerveza. Cármenes acoge este fin de semana la I edición del festival de la cerveza en el entorno del polideportivo. El Campbeer Festival de Cármenes pretende acoger en su primer año a más de 1000 personas durante el fin de semana en el entorno de una Reserva de la Biosfera. El festival contará también con las actuaciones de los grupos Bullet Puppet, Eskalón, Ciudadano Vil, Apelo, Dj Maxwell y Clovers, en la zona de conciertos junto al pabellón.

Fiesta de la cerveza.DL

TEATRO

«El florido pensil». Certamen de teatro amateur en Astorga. Con el grupo de teatro 13 horas. A las 20.30 horas en el Teatro Gullón de Astorga. Entrada: 5 euros.

«Ridi Paglaccio». Clásico dúo de payasos que se inspiran en el Aria Vesti la giubba de la obra il Pagliacci. Dos hermanos, Carablanca y Augusto, que en su intento de hacer ópera, descubren el destino trágico del clown: hacer reír, aún teniendo el corazón roto. Casa de Cultura. de Laguna de Negrillos a las 19.00 horas.

Ridi Paglaccio.DL

PISCINAS

Apertura. Abren las piscinas de Sáenz de Miera, Hispánico y La Palomera. Los precios se mantienen como en anteriores temporadas con la entrada diaria de adulto por 2,20 euros y la infantil, de 4 a 12 años, por 1,40 euros.

Piscina de Saénz de MieraMaría Fuentes

DOMINGO 22

MÚSICA

«Música de cine». La Camerata Clásica de Ponferrada en la colaboración de la Basílica de Ntra. Sra. de la Encina, organiza el primer concierto «A la luz de las velas» Música de Cine que tendrá lugar en la iglesia de San Andrés de Ponferrada hoy a las 20.00 horas. Entradas disponibles en la sede del Instituto de Estudios Bercianos con un precio de 10 euros de donativo. Parte de la recaudación será a favor del Instituto de Estudios Bercianos para ayudar en su recuperación económica.

Teshuva. Dentro del programa Dinamiz-ARTj en el Museo de la Energía de Ponferrada, a las 12.00 horas Teshuva presenta Barraconhem. Teshuva no se limita únicamente a la música de estilo klezmer, sino también a transmitir ese sentimiento como banda sonora de la actualidad. La tuba, el saxofón soprano, el acordeón, la guitarra y la voz conforman la mezcla indispensable de este viaje de culturas, que supone también un viaje en el tiempo. Esta propuesta para público familiar tiene un precio de 1 euro.

DANZA

Camino López. XIII Festival Escuela de Danza Camino López. En el Teatro San Francisco a las 20.30 horas. Entrada: 6 euros.

Escuela Camino López.DL

TEATRO

«El experimento de la manzana». Koilon Teatro en el certamen de teatro amateur de Astorga. En el Teatro Gullón a las 20.30 horas. Entrada: 5 euros.

MUSAC

Visita en familia. Visita en familia a la exposición El bramido de la Tierra, en la que el pintor Luis Moro despliega una fauna que reclama una actitud menos agresiva con el mundo. Visitas para familias con niños de 5 a 12 años. A las 11.30 y 12.30 horas. Entrada gratuitas. Para participar en las visitas es necesario inscribirse previamente en musac.es.

Imagen de archivo de una exposición del MusacRAMIRO

LUNES 23

CURSO

Apicultura. La Asociación Cuatro Valles organiza un curso gratuito de apicultura que se celebrará del 23 al 27 de junio en Murias de Paredes, impartido por Esteban García (Miel de Braña), y que busca ofrecer alternativas reales de desarrollo económico y ambiental a los pueblos de la zona. El curso, de 20.00 horas de duración se desarrollará en horario de mañana, de 10.00 a 14.00 horas.

ASTORGA

Astorga. Donación de sangre en el centro de salud de 16.30 a 20.30 horas.

MARTES 24

MUSAC

Visitas guiadas. Recorrido guiado por las exposiciones temporales vigentes.Gratuitas. Inscripción enwww.musac.es. A las 19.00 horas. Hoy, mañana y pasado.

MIÉRCOLES 25

MÚSICA

Cumpleaños de Antonio Gaudí. El 25 de junio se celebra el cumpleaños de uno de los genios más creativos de la historia. Para rendirle homenaje, el Museo Casa Botines Gaudí se celebrará el tradicional concierto de cumpleaños de Antonio Gaudí, coincidiendo con el aniversario de su nacimiento. El evento tendrá lugar en las escaleras de acceso a la Casa Botines y contará con la actuación del pianista Sigrifo Cecchini. A las 23.00 horas. Entrada: 5 euros.

Escultura de Antonio Gaudi frente a Botines en León.DL

«La verbena de la Paloma». El alumnado y profesorado del Conservatorio «Cristóbal Halffter», bajo la dirección escénica de Conde Gatón y con la colaboración de la escuela de danza «Coppelia» presentan la popular zarzuela La verbena de la Paloma. La música de Tomás Bretón y el libreto de Ricardo de la Vega dan vida a una de las páginas más populares del patrimonio cultural español. En el Teatro Bergidum de Ponferrada a las 20.00 horas. Entrada: 5 euros.

DOCUMENTAL

«El tren del olvido». El ILC proyectará el documental El tren del olvido para visibilizar el problema de la vía estrecha en León. Hoy proyección en San Feliz de Torío.

Una imagen de 'El tren del olvido'DL

DONACIÓN DE SANGRE

Ponferrada. Donación de sangre en la Plaza del Ayuntamiento de 08.30 a 14.15 horas.

Navatejera. Donación de sangre en el centro de salud de 16.00 a 21.00 horas.

JUEVES 26

DONACIÓN DE SANGRE

La Bañeza. Donación de sangre en el centro de salud de 16.30 a 20.30.