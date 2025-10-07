¿Qué hacer hoy en León? Viaje al cine de Méliès y un Encuentro Anual de Circo cargado de actividades

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

CINE

Teatro San Francisco. Viaje a la Luna en color y otros cortos de Méliés. A las 20.00 horas.

CIRCO

Encuentro Anual de Circo en Red. León. 10.00 horas: Juegos colaborativos para arrancar el día. La Pequeña Nave. 10.30 horas: Presentación con café. La Pequeña Nave. 11.00 horas: Asamblea de Representantes (acto cerrado). La Pequeña Nave. 12.30 horas: Pausa. Paseo a la Universidad de León. 13.00 horas: Presentación MECE (Marco Estratégico de Circo Estatal). Universidad de León–Albéitar. 14.30 horas: Comida (inscripción previa). Universidad de León. 16.00 horas: Inauguración oficial. Universidad de León. 16.30 horas: La cultura como derecho humano fundamental. Universidad de León. 18.00 horas: Presentación de proyectos de Castilla y León. Universidad de León. 20.00 horas: Viaje en autobús a Ponferrada.