¿Qué hacer hoy en León? Circo, marionetas, teatro y un curso sobre arte y cine

Los protagonistas de la obra de teatro 'Müsica para Hitler' que se representará hoy y mañana en el Auditorio de León.TALYCUAL PRODUCCIONES

CIRCO

Encuentro Anual de Circo en Red. Ponferrada. 10.00 horas: Juegos colaborativos para arrancar el día. La Nave Otramano 10.30 horas: Presentación con café. La Nave Otramano. 11.00 horas: Propiedad intelectual en el circo, claves sobre derechos de autor y gestión. La Térmica Cultural. 12.30 horas: La dramaturgia en el circo, reflexiones sobre escritura y puesta en escena. La Térmica Cultural. 16.00 horas: Taller de trabajo de mesa para compartir herramientas de creación. La Térmica Cultural. 18.00 horas. Presentación de proyectos de Castilla y León. La Térmica Cultural. 20.00 horas: Festival Sin Red: Claudette, de Maleta Company & Cie. Sala Río Selmo.

MARIONETAS

Sala Río Selmo de Ponferrada. Claudette, de Maleta Company & Cie. Balancetoi. Historia de una anciana indignada por su soledad a punto de cumplir 90 años. Es la historia de un nieto juguetón y una abuela tierna, soñadora y un poco cascarrabias que, cansada de estar sola y sentada todo el día, harta de comer sopa día tras día, quiere sentirse viva de nuevo. Espectáculo de marionetas y malabares creado en colaboración por estas dos compañías residentes en Bélgica. Homenaje a la vejez, a nuestras abuelas, a esas arrugas llenas de experiencia. Dirección, interpretación y autoría: Sara Martínez Lázaro y Alex Allison. A las 20.00 horas.

TEATRO

Auditorio Ciudad de León. Talycual: «Música para Hitler». Autores: Yolanda García Serrano y Juan Carlos Rubio. Dirección: Juan Carlos Rubio. Intérpretes: Carlos Hipólito, Kiti Mánver, Cristóbal Suárez y Marta Velilla. Momento histórico de la visita de unos soldados nazis a Villa Colette, residencia de Casals durante su estancia en Prades (Francia), con la petición de que el maestro actuara ante el Führer. El conflicto interior del personaje de Johann, un violoncelista en la vida civil convertido en soldado por el reclutamiento bélico que se debate entre la admiración más absoluta hacia su ídolo el maestro Casals y su deber militar como soldado. A las 20.30 horas. Precio: 18 euros. También el día 9 de octubre.

CURSO

Centro Cultural Infanta Cristina. Aula de La Bañeza Uned. Miradas Cruzadas: el Arte en el Cine. Este curso explora las profundas conexiones entre el arte y el cine, sus mutuas influencias, y cómo el cine, a su vez, ha creado nuevas formas de sensibilidad estética.