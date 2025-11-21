Agenda León: toda la programación hasta el 28 de noviembre

VIERNES 21

MÚSICA

Santa Cecila. El fin de semana del 21 y 22 de noviembre, la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de León ha organizado tres conciertos: uno de pandereta, uno de viento y otro de la Asociación Musical Black Lion's Roars. El viernes 21 de noviembre, contará con dos eventos. La audición de pandereta leonesa, que se llevará a cabo a las 19.30 horas en el salón de Actos del Ayuntamiento de León. La entrada será libre hasta completar aforo. A las 20.00 horas, la agrupación musical Black Lion»s Roars dará un concierto en el Teatro San Francisco. El acceso será libre hasta completar aforo, aunque se precisará de entradas. El grupo presentará su nuevo álbum We Will Sprock You, en el que fusiona pop, rock y soul. Para finalizar, el sábado 22 de noviembre, la agrupación de viento Boreas, dirigida por Eva del Río, dará un concierto en el salón de Actos Alfonso V (C/ Alfonso V, 3) a las 19.00 horas.

Asociación Musical Black Lion's Roars.DL

Eutherpe. Concierto de las sopranos Chiara Cimmino (Italia); Mariami Gogberashvili (Georgia), el barítono Unai de la Rosa (España) y la pianista Carmen Robles, de León. En la sala Eutherpe (Alfonos V, 10) a las 19.00 horas. Entrada: 5 euros.

Alberto y García. La banda asturiana visita León para presentar en directo su reciente nuevo álbum, Barro. Actúan en El Gran Café a las 21.30 euros. Entrada: 15 euros.

Alba Almengor Trío. Blancos y Grafitos es el nuevo trabajo discográfico de la cantante y trompetista Alba Armengou, quien se une al guitarrista y al percusionista Tramel Levalle para crear. Con Alba Armengou (trompeta y voz), Martí Escobedo i Faúndez (guitarra y voz) y Tramel Levalle (percusión y voz). En el Teatro El Albéitar de la Universidad de Leon a las 20.30 horas. Entrada: 4 euros.

Cartel de la actividadDL

Sick Brains. Sick Brains en concierto. Una banda originaria del barrio de Las Fuentes («LF») de Zaragoza, fundada en 1990 por José M. Tafalla, E. Tomás y Raúl Velasco. En las sala Morticia de Ponferrada a las 22.30 horas.

SÁBADO 22

MÚSICA

Jazz. Ciclo Del jazz al swing con varias propuestas en la Térmica Cultural de Ponferrada. A las 18.00 horas, en el vestíbulo del recinto cultural, tendrá lugar un taller de baile sobre swing a cargo de Ángela Lafuente y Raúl García. A las 19.00 horas, en la cafetería, está prevista la celebración de un concierto con Whatever Jazz Band como protagonista, un septeto de jazz tradicional. Para finalizar la jornada, también en la cafetería, a las 20.45 horas se celebrará una sesión de baile «clandestino» con DJ Estrella Electrónica. Todas estas actividades son de entrada libre hasta completar aforo y no es necesaria inscripción previa.

Conceirto de JazzDL

Ana Antonia Tudose. Concierto de la pianista rumana Ana Antonia Tudose. En la sala Eutherpe (Alfonso V, 10) a las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

Ana Antonia TudoseDL

«Una tarde de bureo». Concierto organizado por el Instituto de Estudios Bercianos (IEB) que busca hacer un repaso a la música popular de la comarca y en la que está previsto la participación de, entre otros, Diego Bello, Denise Silva, Luis Mondelo, David Cárcamo, la Coral El Salvador o el grupo Abelladeira. En el Teatro Bergidum de Ponferrada a las 20.00 horas. Entrada: 7,5 euros.

'Una arde de Bureo'.DL

NAVIDAD

Encendido de Navidad en Almanza. Almanza enciende hoy las luces de Navidad a las 18.00 horas.

TALLER

«Luces de otoño». En La Fábrica de Luz. Museo de la Energía está prevista la celebración de la actividad Luces de otoño, a partir de las 12.00 horas, destinada a público infantil, que propone la creación de una lámpara en un juego con los colores característicos del otoño. El precio de esta actividad es de 4 euros.

LIBROS

«Amada Carlota». Este próximo sábado 22 de noviembre, a las 18.30 horas, la periodista y escritora Marta Robles presenta su última novela Amada Carlota, en diálogo con Luis Artigue. El acto será en La Casona de San Feliz de Torío dentro del ciclo Bienvenido Mr libro que organiza Factor Espacio San Feliz.

TEATRO

«Ja Ji Lé, El cerdito verde azul». Un jabalí gordito y gris quiere ser diferente y sus deseos se hacen realidad. Adquiere el color verde azul de un pez, el esbelto y largo cuello de la jirafa y la majestuosa y sedosa melena del león. Teatro de marionetas en el Teatro San Francisco a las 18.00 horas. Entrada: 6 euros.

'El cerdito verde'DL

Ángel Martín. Monólogo del humorista y presentador Ángel Martín que lleva al Auditorio Ciudad de León el espectáculo «Somos monos». A las 21.00 horas. Entrada: 22 y 24 euros.

Imagen de archivo de Ángel Martín.dl

«Anonimato». Anonimato aborda el tema de la identidad. De quiénes somos y a partir de dónde venimos. Obra de Mariano Rochman y Doble Sentido Producciones. Interpretada por Mariano Rochman, Alba Alonso y Fanny Condado. En el Teatro El Albéitar a las 20.30 horas. Entada: 10 euros.

'Anonimato'DL

«Vomitei deus». Presentación y lectura de poemas de los poemarios Vomitei deus de Branca Trigo Cabaleiro y Otra cortesía de Javier Yámiz Ciriza, que estarán acompañados por Juan Álvarez Iglesias. En la Casona de San Feliz de Torío a las 12.30 horas.

DONACIÓN DE SANGRE

Valderas. Donación de sangre en el centro de salud de 16.30 a 20.30.

DE RUTA

Laciana. Del Mixto al Ponfeblino, Un paseo en el tiempo. Ruta para disfrutar del otoño en Laciana. Ruta griada gratuita. Inscripciones abiertas hasta el día previo a la actividad a las 18.00 horas. Inscripción previa en turismo@aytovillablino.com. Plazas limitadas: mínimo 5 personas, máximo 30 personas.

DOMINGO 23

MÚSICA

«Lorca suena». El Auditorio Antracita de la Térmica Cultural de Ponferrada acogerá a las 12.00 horas, Lorca suena, una propuesta músico-poética que revisa la obra del poeta y dramaturgo Federico García Lorca en un espectáculo multidisciplinar que repasa todo su legado.

Lorca suenaDL

«La flor del cante». Actuación de David Pérez y Alejandro Estébañez. El cantante David Pérez da un paso más en su compromiso con la canción española con un nuevo proyecto, junto al guitarrista Alejandro Estébanez. A las 19.30 horas en el Teatro San Francisco. Entrada: 12 euros.

«Miedo al color». Un espectáculo de marionetas y danza, interpretado por jóvenes. Una fábula poética que habla del miedo y el amor. Dramaturgia y dirección de escena: Alicia Soto y Mamby Mawine. Dirección teatral: Mamby Mawine. Coreografía: Alicia Soto. Intérpretes: Seynabou Faye, Adama Cissé, Pape Baidy Diaw y Adramé Bangoura. En el Auditorio Ciudad de León a las 18.00 horas. Entrada: 6 euros.

'Miedo al color'.DL

Sala Eutherpe. Concierto con la soprano argentina Rosana Schiav y el guitarrista brasileño Carlos Bica. En la sala Eutherpe (Alfonso V, 10). A las 19.00 horas. Entrada: 5 euros.

Actuación en la sala Eutherpe.DL

Eccos cuarteto. El proyecto del guitarrista noie´s Rafa Ferna´ndez nace de una propuesta del ciclo De lugares e o´rganos de la Universidad de Santiago de Compostela, creando un repertorio de mu´sica original que cabalga entre la contempora´nea y el ambient, mediante una formacio´n estrictamente acu´stica. En la parroquia Santa Marina la Real. (C/ Serranos, 20) a las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

TALLER

Astronomía. En la Fábrica de Luz. Museo de la Energía tendrá lugar la celebración del taller dirigido a público infantil, en colaboración con la Asociación Astronómica del Bierzo.. La actividad tendrá lugar a partir de las 12.00 horas y es de carácter gratuito.

TEATRO

«Ja Ji Lé, El cerdito verde azul». Un jabalí gordito y gris quiere ser diferente y sus deseos se hacen realidad. Adquiere el color verde azul de un pez, el esbelto y largo cuello de la jirafa y la majestuosa y sedosa melena del león. Teatro de marionetas en el Teatro San Francisco a las 12.00 horas. Entrada: 6 euros.

«El cerco de Leningrado». El teatro del Fantasma, esconde un turbulento pasado marcado por el suceso que truncó el rompedor e incomodo estreno: El cerco de Leningrado», obra que desapareció junto con el autor. Dirigido por Mercedes Saiz e interpretado por Teresa González y Natalia Hernández. En el Teatro El Albéitar de la Universidad de León.

'El cerco de Leningrado'DL

LUNES 24

DONACIÓN DE SANGRE

Navatejera. Donación de sangre en el Casa de Cultura de 16.00 a 21.00 horas.

MARTES 25

LIBRO

«El aprendiz de Gaudí». El periodista y escritor Jesús Bastante presentará en León su novela El aprendiz de Gaudí, una historia de amor ambientada en los primeros años de la construcción de la Sagrada Familia de la que La Esfera ha publicado 2 ediciones. A las 19.00 horas en Museo Casa Botines Gaudí (Acceso por calle Pilotos Regueral, Sala Semisótano). A su lado estarán Carlos Varela Fernández, conservador jefe de colecciones y exposiciones en el Museo Casa Botines Gaudí, en un acto organizado por Fundos.

DONACIÓN DE SANGRE

Astorga. Donación de sangre en el centro de salud de 16.30 a 20.30 horas. El punto fijo para donar sangre está en el centro de salud de José Aguado.

MIÉRCOLES 26

TEATRO

«Las amargas lágrimas de Petra Von Kant». Petra von Kant, una exitosa diseñadora que acaba de separarse de su segundo marido, vive con su secretaria Marlene, ayudante y casi esclava. Autor: Rainer Werner Fassbinder. Dirección: Rakel Camacho.Intérpretes: Ana Torrent, Aura Garrido, Celia Freijeiro, Julia Monje y María Luisa San José. En el Auditorio Ciudad de León a las 20.30 horas. Entrada: 12€ (general) y 8,40€ (descuento).

Cartel de la representaciónDL

DONACIÓN DE SANGRE

Plaza de San Marcelo. La unidad móvil se desplaza a Botines de 15.45 a 21.15 horas.

JUEVES 27

MÚSICA

Guitarra. Enrike Solinis El loco de la guitarra y Fernando Palacios ofrecen un concierto en la sala Río Selmo a las 20.00 horas. Entrada: 5 euros.

DONACIÓN DE SANGRE

La Bañeza. Donación de sangre en el centro de salud de La Bañeza de 16.30 a 20.30 horas. El punto fijo para donar sangre está en el centro de salud de José Aguado.