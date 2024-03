Agenda de León: todos los planes hasta el 8 de marzo

Publicado por Carmen Tapia León Verificado por Creado: Actualizado:

VIERNES 1

MÚSICA

Sebastián Mariné. El pianista Sebastián Mariné ofrece a las 20.30 horas, un concierto en el Teatro El Albéitar de la Universidad de León (ULE). El concierto, que se enmarca el IV Curso de Música Española, contará con un repertorio de obras de García Abril, Román Alís y el propio Sebastián Mariné. La invitación se podrá retirar 15 minutos antes del inicio del concierto en la taquilla del teatro.

Vicenzo Balzani. El piano Bösendorfer del Auditorio de León, recién restaurado por la Casa Hazen-Madrid, quienes han patrocinado la puesta a punto del instrumento sonará hoy en manos de uno de los pianistas más importantes del mundo, el maestro Vincenzo Balzani dentro del XVIII Ciclo Maestros Internacionales a las 20.00 horas. Entradas 15, 10 y 5 euros.

Camellos. La banda madrileña están de gira y recalan hoy en El Gran Café a las 21.00 horas. Las entradas cuestan 15 y 18 euros.

Orquesta Sinfónica de Santiago de Compostela. La Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Santiago de Compostela, dirigida por Carmen María Ferreiro Soto e integrada por alrededor de 60 alumnos de los últimos cursos del grado profesional. En el Teatro Bergidum de Ponferrada a las 20.00 horas. Entrada: 5 euros.

Tributo a Mecano. Vuelve a los 80 en un barco a Venus, parando en NY, en Hawäi y Bombay, Diversión, música en directo y buen rollo. Por el grupo Aire. En el Teatro San Francisco a las 20.30 horas. Entrada: 17 euros.

MÚSICA Y POESÍA

F-Merides. Espectáculo de improvisación con María Casares, Jose Miranzo y Manuel AO. propuesta de artes vivas que fusiona diferentes disciplinas artísticas, en directo, a través del empleo de herramientas de improvisación. La Cabaña (calle Relojero Losada, 33) hoy a las 20.30 horas y mañana a las 13.00 horas. Entrada: 7 euros.

COLOQUIO

Manuela López García. La aventura poética de Manuela López García llega a Santa María del Páramo con los encuentros programados por la escritora, investigadora y divulgadora cultural, Mercedes G. Rojo. A las 18.30 en el salón de actos del Centro Cívico Magdalena Segurado.

DONACIÓN DE SANGRE

Veguellina de Órbigo. Donación de sangre en el consultorio médico de 16.15 a 20.45 horas.

SÁBADO 2

TALLER

‘Ciencia para pasar el invierno’. Dentro de la programación cultural de esta semana en La Fábrica de Luz. Museo de la Energía de Ponferrada dará comienzo hoy —de 12.00 a 13.00 horas— de la mano de Los talleres del museo: ciencia para pasar el invierno. Rincones de construcción.

TÍTERES

‘Burbuja’. El teatro de títeres vuelve a las tablas del Teatro San Francisco de León con la representación, a partir de las 17.00 horas, de la obra Burbuja, una producción inmersiva llevada a cabo por un viejo conocido de los escenarios leoneses como es la compañía zaragozana Títeres sin Cabeza. La obra, con un precio de 6 euros y destinada al público infantil, contará con pases especiales en el propio escenario para 60 personas. Pases a las 18.15 y 19.00 horas.

TEATRO

‘Pepa no me des tormento’. Este sábado a las 20.30 horas, Beatriz Rico interpretará la obra Pepa no me des Tormento. Tendrá lugar en la Casa de Cultura de Carrizo de la Ribera y se enmarca dentro de la programación de Circuitos escénicos de Castilla y León. Las entradas, con un precio de 3 euros, se podrán adquirir

anticipadamente en la biblioteca municipal y 30 minutos antes en la taquilla.

‘Una de cal’. Un espectáculo de la compañía Gato por Liebre que aúna diferentes lenguajes, para hablar de la historia reciente de España y sus consecuencias de una manera distinta, a través de testimonios reales. En el teatro El Albéitar de la Universidad de León a las 20.30 horas. Entrada: 8 euros.

MÚSICA

Piano. Concierto de piano de la italiana Jun Li He, de 14 años de edad. Toca el piano desde los 5 años. Interpretará obras de Johan Sebastian Bach, W. A. Mozart, Frédéric Chopin, Franz Liszt y Maurice Ravel. En la sala Eutherpe (Alfonso V, 10) a las 12.00 horas. Sesión matutina. Entrada: 5 euros.

Piano. Concierto de piano de la italiana Matilda De Angiolini. Ha ganado varios premios en concursos nacionales e internacionales. Interpretará obras de Ludwig van Beethoven y Robert Schumann. En la sala Eutheper (Alfonso V, 10) a las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

The Waiting y Noceo. Fiesta de presentación previa del festival Old Wheels, de carácter familiar, que se celebrará su sexta edición en Cembranos los días 25 y 26 de mayo. Será en El Gran Café, con sorteos y regalos para disfrutar de las actuaciones de Noceo, grupo indie rock llegado desde El Bierzo con una voz acompañada por el guitarrista y The Waiting. A las 21.00 horas. Entradas: 15 y 18 euros.

Concierto por la vida. Treinta aniversario de la Cofradía Nuestro Padre Jesús Sacramentado. Concierto a favor de Alcles. En el Auditorio Ciudad de León a las 18.00 horas. Entrada: 5 euros.

MARZAS

Rondas leonesas. León celebra una nueva edición de las Rondas Leonesas o Marzas. Comenzarán a las 20.00 horas con salida de la plaza de San Marcelo para recorrer distintas calles de la capital.

DOMINGO 3

PIANO

Marcello Rolff. Concierto de piano del pianista italiano nacido en 2005. A pesar de su corta edad ha realizado numerosos conciertos y recitales en Italia y obtenido brillantes resultados en concursos musicales. Interpretará obras de Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin, Ferruccio Benvenuto Buson y J.S. Bach/F.B. Busoni. En la sala Eutherpe (Alfonso V, 10) a las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

TÍTERES

‘Burbuja’. El teatro de títeres vuelve a las tablas del Teatro San Francisco de León con la representación, a partir de las 12.15 horas, de la obra Burbuja, una producción inmersiva llevada a cabo por un viejo conocido de los escenarios leoneses como es la compañía zaragozana Títeres sin Cabeza. La obra, con un precio de 6 euros y destinada al público infantil, contará con pases especiales en el propio escenario para 60 personas. Pase también a las 13.00 horas.

TEATRO

‘Perendi’. La compañía Del Alba pone en escena una obra de Milio Rodríguez Cueto. Interpretada por Carmen Gloria, Cova Cobos y Carlos Alba dirigida por Carlos Alba Cellero. Marina quiere escapar de Perendi. El ansia de experiencias de la juventud, el brillo del gran mundo y un futuro idealizado de éxitos profesionales la llaman lejos, la empujan para dejar atrás el valle natal. En el Teatro San Francisco a las 19.30 horas. Entrada: 12 euros.

‘Latas’. Un equilibrio entre lo animal y lo humano, una danza entre lo inútil y lo bello. Tres personajes construyen y destruyen el presente sin más objetivo que desafiar al aburrimiento. Con la compañía D´Click. Interpretado por Ana Castrillo, Hugues Gauthier y Javier Gracia. A las 18.00 horas en el Auditorio Ciudad de León. Entrada: 6 y 3 euros.

CINE

‘La Calima’. Cortometraje y posterior coloquio de la película dirigida por Isaac Berrocal. En el teatro El Albéitar de la Universidad de León a las 17.30 horas. Entrada con invitación.

‘Aisha’. Película dirigida por Frank Berry en 2022 e interpretada por Letitia Wright, Josh O’Connor, Abdul Alshareef, Ruth McCabe y Joanne Crawford. Una joven nigeriana busca asilo internacional en Irlanda. En el teatro El Albéitar a las 19.00 horas. Entrada: 4 euros.

LUNES 4

DONACIÓN DE SANGRE

San Justo de la Vega. Donación de sangre en la casa de usos múltiples de San Justo de la Vega 16.30 a 20.30 horas.

MARTES 5

CINE

‘El héroe del río’. Cine clásico en el Teatro San Francisco. Película dirigida por Buster Keaton, Charles Reisner en 1928. Los propietarios de dos barcos fluviales compiten por el control del transporte de mercancías por el río Misisipi. A las 20.00 horas. Entrada: 4 euros.

DONACIÓN DE SANGRE

Plaza de San Marcelo. La unidad móvil para donar plasma se desplaza por primera vez a León. Para donar hay que estar previamente apuntado y citado por la Hermandad de Donantes de Sangre. Estará en Botines de 16.00 a 21.00 horas.

MIÉRCOLES 6

DANZA

‘Entre hilos y huesos’. Coreográfico de la compañía DDCdanza. Un trabajo que conmueve y agita la memoria histórica más reciente de nuestro país. En el Auditoriio Ciudad de León a las 20.30 horas. Entrada: 10 y 7 euros.

DONACIÓN DE SANGRE

Plaza de San Marcelo. La unidad móvil para donar sangre se desplaza a Botines

JUEVES 7

TEATRO

‘Carmen, nada de nadie’. La vida de Carmen Díez de Rivera fue tan excepcional que tiene paralelismos con las tragedias griegas. Función conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer. Una obra de Francisco M. Justo Tallón y Miguel Pérez García. Tablas y más Tablas. Interpretada por Mónica López, Oriol Tarrasón, Ana Fernández y Víctor Massán. Dirigida por Fernando Soto. En el Teatro Bergidum de Ponferrada a las 20.30 horas. Entrada: 10 euros.

MÚSICA

‘Armonía concertada’. Con María Cristina Kiehr, soprano; JOnatan Alvarado, tenor; y Ariel Abramovich, vihuela. Concierto en el Auditorio Ciudad de León a las 20.30 horas. Dentro del Ciclo de Músicas Históricas. Entrada: 12 y 7 euros.

DONACIÓN DE SANGRE

Hospital San Juan de Dios. Hoy se puede donar sangre en la biblioteca del Hospital San Juan de Dios de 16.00 a 21.00 horas. El punto fijo de donación de sangre y de plasma está en la segunda planta de centro de salud de José Aguado.