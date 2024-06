Un baño con buen fondo en Cistierna

Publicado por A. gil León Verificado por Creado: Actualizado:

Cistierna tiene todo a punto para el verano. Incluidas sus piscinas municipales, que presentan una cara renovada después de el Ayuntamiento haya arreglado todo el perímetro de la piscina grande y haya acometido el arreglo del vaso y tuberías de depuración de las pequeñas.

De esta forma, las instalaciones municipales vuelven renovadas después de que el Ayuntamiento haya invertido 34.460 euros procedentes de fondos propios municipales.

Entre las novedades, también los precios para esta temporada estival, que comienza esta misma semana, concretamente el día 29.. La entrada para adultos tiene un precio de 3 euros, mientras que la infantil cuesta 2. Los bonos de temporada oscilan entre los 30 y los 50 euros, en función de su es individual o familiar y de los hijos que se tengan. También hay bonos mensuales para los meses de julio y agosto para matrimonios y familias monoparentales.

Además se eliminará la distinción entre empadronados y no empadronados dado que la ley no permite diferenciar entre precios de empadronados y no empadronados.

Las puertas de esta piscina con todo lo necesario para pasar una agradable jornada se abren esta semana y, oficialmente, del 1 de julio hasta el próximo 1 de septiembre. Dos meses completos para disfrutar del verano y de agradables chapuzones.

En Cistierna el verano no sólo pasa por darse un refrescante chapuzón, sino también por pasarlo bien y disfrutar del tiempo libre. En los meses de estío, qué mejor plan que bañarse y practicar algo de deporte. Para eso, las instalaciones municipales cuentan también con un polideportivo con campo de fútbol, canchas de tenis, baloncesto y fútbol-sala, frontón, pabellón de deportes, bolera municipal, la Escuela de Escalada Fuentes de Peñacorada, y el circuito de aguas bravas.

Una atractiva oferta que no dejará indiferente a quien se acerque a esta parte de la montaña oriental leonesa.

Cistierna tiene a disposición del visitante un amplio abanico de actividades pensadas para todos los públicos, como piragüismo, escalada, bicicleta de montaña, karting, air-soft, espeleología y bonitas rutas de senderismo aptas para mayores y pequeños.

Y no sólo eso, sino que además, este municipio ofrece a lugareños y visitantes la opción de disfrutar del verano con un buen telón de fondo: su exuberante naturaleza.

El vaso grande y el destinado a los más pequeños han sido renovados para mejorar la experiencia