Cafetería Bar Brasil, el mejor sabor en cada plato

Javier Fuertes lo tiene claro. Para que el cliente salga satisfecho hay que ofrecerle lo mejor. Esa premisa la tiene marcada a fuego en cada uno de los platos que salen de la cocina de la Cafetería Bar Brasil. Pero también de un servicio cuidado que marida a la perfección y que durante más de dos décadas abre cada día las puertas a sabrosas experiencias para el paladar y el estómago.

Su experiencia de más de tres décadas en la hostelería son un aval que lleva a Javier a volcar todo su esfuerzo y cariño en algo en lo que confía. Y que también hace confiar a los cientos de clientes que desde primera hora de la mañana y hasta ya entrada la noche con el nuevo día llamando entre luces a la puerta disfrutan de unas exquisitas tapas, empezando por las de tortilla y siguiendo por una amplia gama que hace salivar a todos los paladares.

También por sus raciones y sin duda alguna por su oferta culinaria trasladada a sus menús diarios, diferentes cada día para que el cliente pueda incluso repetir visita. Que lo hace. No en vano su fama a través del boca a boca es la mejor manera de reconocer lo bien hecho. Y en el caso de la gastronomía aún más. Con su mujer María del Socorro ‘Curry’ y un grupo profesional y humano que completan María del Mar e Ismael cada propuesta es todo un compendio de sensaciones, con la comida casera como punto de partida. Desayunos, comida y cena, pero también a media mañana o para tardear, ese buen gusto en todo lo que se elabora en los fogones de la Cafetería Bar Brasil se hace presente de lunes a viernes de siete y media de la mañana hasta las doce de la noche y los sábados de nueve a cuatro de la tarde. No hay excusa posible para no probar y disfrutar de una cocina variada y en la que ese amor por la gastronomía y su tierra aplica Javier y su grupo. Un amor que también se extiende al servicio. Para que la experiencia sea máxima. Desde los niños a los adultos. En la variedad está el gusto y también en la calidad de una propuesta culinaria a la que solo es necesario probar, degustar y disfrutar.

Dirección: Pasaje Santo Domingo. León Teléfono: 987 237 909

