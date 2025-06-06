Hospital de Órbigo: medievales y muy justas

El verano llega no porque lo anuncie el calendario. Es porque las Justas Medievales de Hospital de Órbigo ponen la frontera entre la primavera y el estío. Cierto es que aún hasta San Juan quedarán noches de fresco y agua. Pero esto ya tiene pinta de otra cosa.

De fiesta. De sabor medieval. Son Justas las referencias a una gran tradición que da sentido al Órbigo como comarca y a Hospital como capital estos días del torneo del medievo más apasionante. El Passo Honrosso que hizo célebre a Don Suero.

Pero para las celebraciones de entonces hacen falta hitos de ahora. Mondélez será el mantenedor del evento este año. El alcalde de Hospital, Enrique Busto, destaca «el orgullo que supone para nuestro municipio contar con esta fábrica siempre puntera», que ha servido de base para el esfuerzo de modernización realizado por las ganaderías de la zona. Busto subraya «el arraigo» de la factoría en la comarca: «¿quién no tiene o ha tenido familiares y amigos que hayan trabajado en ella?», señala el regidor.

Llega en suma la fiesta más emblemática de Hospital de Órbigo y una de las más llamativas de la Comunidad. Camino de los 30 años del evento, el siglo XV vuelve de nuevo a escena.

Se trata de uno de los espectáculos más deslumbrantes que puede ofrecer la tradición de la comunidad y que permite que múltiples habitantes de la zona se disfracen comprendas de la época y que decoren las calles al mismo estilo que lo habrían hecho hace 500 años.

Se trata de evocar las competiciones medievales tan llamativas que en algunos momentos llegaron a ser el principal modo de entretenimiento para los nobles y los plebeyos. Ahora no hay distinción de clases y todos los vecinos de la zona se dan a la labor de preparar los festejos y se esmeran todo el año en confeccionar los vestidos y los adornos que llevan a Hospital de nuevo a la época de los Reyes Católicos, lejana en el tiempo y cercana en la costumbre.

La ambientación está a la altura de las mejores creaciones históricas. El campamento medieval y la misa de la época con el canto y el rito en latín son un acicate fundamental.

El Passo Honrosso data del año 1434. Don Suero de Quiñones y otros nueve caballeros Leoneses celebraron unas justas entre el 9 de julio y el 10 de agosto de aquel año, que era año Santo Jacobeo.

La historia, aparte de un desengaño amoroso. Don suero cayó prisionero de amor de una dama que no les secundó en sus intenciones, y decidió llevar un fierro al cuello, para demostrar la esclavitud que sentía y de la cual esperaba liberarse.

Así, todos los caballeros de Europa fueron retados cerca del puente del Órbigo, y se concertaron las justas, se publicó el reglamento y se levantaron las tiendas y los palenques para determinar qué 10 caballeros eran los campeones, que, a pesar de sus heridas decidieron emprender el camino de Santiago hasta Compostela.

Don Suero, decidió regalar una gargantilla de plata dorada al Busto de Santiago, que preside las procesiones con mitra en la basílica de Santiago. Como recuerdo de este hecho, en los cubos del Puente de Órbigo, hay dos monolitos con la historia y los nombres de los diez campeones.

Por eso, desde 1987, el primer fin de semana de julio, la localidad recuerda la hazaña y con una fiesta de interés turístico regional como atracción fundamental, atrae a la zona a miles de damas, caballeros, mercaderes, campesinos, reyes, brujas, mesoneros, plebeyos, monjes que disponen sus mejores trajes y que con escudos y música, llena las calles de la villa de espadas, pendones, y ambiente festivo.

El domingo por la tarde se celebra el gran torneo en el Palenque y los caballeros y las damas se hacen acompañar de sus escuderos para enfrentar sus lanzas y recrear la victoria del hijo del Conde de Quiñones.

De por medio, un gran dispositivo de seguridad acompaña a las actividades de los turistas y visitantes, para que se sientan a salvo de cualquier contingencia y para disponer de las mejores condiciones en las que celebrar los eventos programados