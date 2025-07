Hotel Spa QH Centro León: Sabores que son una delicia

Abrir la carta de desayunos de la casa es garantizarse ya el éxito en el resto del día. Fijo. Desde las 7.30 de la mañana, cuenta con una oferta excepcional y el mejor café. Como todo lo que hace Hotel Spa QH Centro León.

La carta de platos se basa en una cocina de mercado, con opciones gastronómicas actuales sin olvidar las propuestas tradicionales, como los embutidos y chacinas, las tostas y raciones de calamares y croquetas así como las riquísimas hamburguesas 100% caseras, con la célebre especialidad de sepia al ajillo, con setas y aove, completamente casera y platos de cuchara de la mejor calidad.

Ubicado en un enclave sin igual, justamente al lado de la Catedral, el producto de la tierra prima para que el cliente se lleve lo mejor de la gastronomía de la provincia. «Así podemos diferenciarnos de las franquicias, que ofrecen un producto no tan singular y que hacen que te encuentres lo mismo en todas partes del mundo», asegura la dirección de la casa. La carta está disponible en Glovo y en Just Eat pero también existe la opción de recogida en el local.

La sobremesa y los postres son una cuestión aparte. La elaboración es propia, no podía ser de otra manera. Hay pulpo en las versiones de A Feira ra y a la brasa y opciones saludables de la cocina mediterránea como las ensaladas. Hay meriendas con sandwiches y bocadillos variados. No falta la bollería artesana. Y la terraza añade un plus extra a la visita. Porque parece por momentos que el cliente se encuentra de vacaciones, rodeado de peregrinos o de turistas. León es tierra de interior y de visitas.

Para el punto más romántico y sensual, la escapada Relax Total, que incluye el alojamiento en el SPA, botella de cava, desayuno y comida o cena. Es una cita ideal para dejarse llevar por las emociones o para gozar de la compañía de esa persona que ha dado un cambio a tu vida.