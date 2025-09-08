El León que respira en septiembre

Publicado por L. Urdiales León Creado: Actualizado:

Hay hasta cinco valles en la provincia leonesa que se ajustan a ese concepto ampliado del turismo necrológico, o funerario, tomado como parte de lo que quedó aniquilado en el inframundo del agua, bajo lápidas de más de trescientos, cuatrocientos y hasta seiscientos hectómetros cúbicos, obra directa de la inundación. Suelen emerger otra vez a la superficie que siempre fueron una vez que el estío retira masa hídrica, y las colas de los embalses comienzan a dejar ver los que ocultan en el silencio atronador del invierno y el deshielo primaveral almacena líquido, como hizo aquella primera vez, cuando se convirtió todo en nada. El viajero no podrá mirar a otro sitio, una vez que sale a flote la espadaña de aquella iglesia, el armazón piedras que resiste tras tantos años sometido a la erosión de la manta de agua que todo lo tapa, y aparece como el esqueleto de un viejo paquidermo devorado por la roña del lodo. El viajero no pued mirar a otro lado cuando, desde las carreteras del contorno del vaso de los embalses, se toma con estas sepulturas que laten en los cementerios que cubren valles enteros de León, sujetos y apuntalados por armazones de hormigón que cambiaron el panorama desde mediados del siglo pasado. El viajero contempla un escenario lunar, mientras el río se abre paso por el mismo lecho que holló desde que tiene memoria natural, y avanza con el orden que siempre expuso, entre praderíos, huertos, entra casas que quedaban colgadas sobre el curso, iglesias, alamedas, las choperas en hilera que protegían las huertonas de la carga del sol de mediodía; corre el río por donde solía, y abre una brecha en mitad de una cicatriz que jamás curará porque es parte del recuerdo y la memoria de miles de leoneses que emprendieron un éxodo obligados por el Estado; a los que se les humedecen los ojos cuando en estos septiembres de fin de ciclo estival, los septiembres que secan las fuentes mientras esperan arrastras puentes, miran el mismo panorama que mira el viajero, y en vez de piedras miran recuerdos de infancia y vidas robadas bajo el nogal de la huerta de la casa familiar, el poyo donde se sentaba la abuela a hilar en las solanas, el primer día en la escuela, la hora del coche de línea a las cinco de la tarde en el reloj solar de la iglesia. No queda poyo, ni iglesia, ni nogal; no resistieron los tejados a cuatro aguas que escupían nieve igual que el fuego los dragones; no queda escuela, ni encerado. Sólo emerge el cuerpo eterno de una sepultura que lo será por los siglos de los siglos bajo un manto de agua que convierte en cementerio de la memoria colectiva a cinco valles imponentes de la zona norte y el noroeste leonés. En algunos territorios, sobre los recuerdos naturales, se recrea la composición de las localidades, tal y como eran antes de la desgraciada intervención del cemento; y el viajero, extasiado, puede comparar sobre el fodo de pantalla que ofrece el valle y la montaña el lugar que aniquilaron. Dónde se levantaba cada pueblo; dónde cada 15 de agosto o 14 de septiembre, los pendones y las tallas d ela virgen o del cristo acompañaban en procesión a la ermita, que ahora es un montón de piedras sobre otro montículo, que el agua se ha encargado de semienterrar bajo esa tumba que renueva cada invierno. Qué ironía, piensa el viajero, junto al lugareño, que retuerce aún más el pasado mientras describe cómo las cruces y los faroles acompañaban a los difuntos hasta el campo santo. Hay un León bajo el agua que emerge en este mes de final de verano, cuando los cormoranes ya están aburridos de zambullirse, y el barullo del gentío que va al paso del turismo de masa que comienza a poner la tienda en la zona norte de León se retira de la escena, igual que en los atardeceres de antaño los rebaños que pastaban en la zona caían despacio sobre los rediles mientras el último rayo de sol se despedía por la peña. Tampoco quedan rebaños. Y el viajero tiene en algún grajo interesado en la visita la única distracción de esa belleza funeraria que ofrece el León sumergido a la fuerza, que enseña las entrañas ahora que el estiaje pone el lodazal a secar, igual que los fréjoles en la era, igual que cecina a la helada, mientras espera que venga otro arreón de agua y ese León regrese al fondo de la celda.