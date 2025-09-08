Viaje único a los desconocidos pueblos de Castilla y León, refugio de anacoretas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León tiene un rincón donde el tiempo parece haberse detenido: la Tebaida Berciana. Este fascinante enclave, bautizado en honor a la antigua Tebas egipcia, conecta las cumbres boscosas de los montes Aquilianos con el eco de los primeros eremitas cristianos que buscaron en el desierto africano el silencio y la introspección. Siglos después, sus seguidores hispanos encontraron su propio “desierto” en estas tierras remotas, dejando un legado de arte prerrománico, pueblos de pizarra y madera, y una paz que aún hoy atrae a quienes buscan desconectar del bullicio moderno.

La Tebaida Berciana, situada al sur del Bierzo, se alza en los montes Aquilianos, una frontera natural que separa las cuencas del Duero y el Sil. Desde Ponferrada, el viaje hacia este “Valle del Silencio” es en sí mismo una experiencia. La estrecha carretera que serpentea desde San Esteban de Valdueza, junto al río Oza, está flanqueada por castaños y robles centenarios. Pequeños pueblos como Montes de Valdueza y Peñalba de Santiago, con sus tejados de pizarra y balcones de madera, evocan un ritmo de vida olvidado, como si el reloj se hubiera parado hace siglos.

El escritor José Jiménez Lozano describió este camino como “una senda mística” que defiende el silencio y la contemplación. Y no es para menos: a 1.000 metros de altitud, los montes Aquilianos ofrecen vistas que, según el berciano Ramón Carnicer, hacen sentir al visitante “en el centro del universo”. Aquí, durante siglos, los anacoretas encontraron refugio, y su herencia sigue viva en monumentos y paisajes que invitan a la reflexión.

San Pedro de Montes: el corazón monástico

El Monasterio de San Pedro de Montes, en Montes de Valdueza, es el punto de partida ideal para explorar la Tebaida Berciana. Fundado en el siglo VII por San Fructuoso, un eremita que renunció a sus bienes para dedicarse a la penitencia, este monasterio fue un faro espiritual durante siglos. Aunque estuvo habitado por monjes hasta la desamortización de Mendizábal en 1835, un incendio en 1846 permitió que la naturaleza reclamara parte del lugar, otorgándole un encanto semirruinoso que lo hace aún más especial.

A pesar de su estado, el monasterio guarda tesoros sorprendentes: arcos de pizarra que desafían la lógica, un sistema de agua corriente atemperada, una antigua piscifactoría y hasta una letrina con biblioteca. La iglesia, del siglo XII, conserva una lápida fundacional de 919 y un coro alto con misericordias que muestran rostros indígenas, un guiño a las conexiones con América, presentes también en el retablo churrigueresco dedicado a la Virgen de la Guiana, tallado con madera traída del Nuevo Mundo.

La Real Fundación Hospital de la Reina, con más de cinco siglos de historia, gestiona este monumento y fomenta el desarrollo cultural y turístico de la zona, involucrando a los vecinos para preservar el legado y fijar población. Visitar San Pedro de Montes es sumergirse en una historia de fe, ingenio y resistencia.

Peñalba de Santiago: una joya mozárabe

A pocos kilómetros, el pueblo de Peñalba de Santiago, incluido en la lista de los Pueblos Más Bonitos de España, alberga otra maravilla: su iglesia mozárabe, consagrada a Santiago. Construida en el siglo X por San Genadio, esta joya del arte prerrománico refleja la fusión de influencias cristianas y musulmanas de la época. Sus elementos decorativos recuerdan a la Medina Azahara de Córdoba, y recientes hallazgos, como las “fichas de ajedrez” más antiguas de Europa, sugieren que el ajedrez llegó al continente desde el mundo árabe a través de lugares como este.

Peñalba, con sus casas de piedra y su entorno idílico, es un ejemplo perfecto de arquitectura rural leonesa. A un par de kilómetros, la Cueva de San Genadio, donde el santo se retiró en sus últimos días, es un destino popular para excursionistas que buscan conectar con la esencia eremita de la Tebaida.

Un destino para el alma y la aventura

La Tebaida Berciana no es solo un viaje al pasado; es también un paraíso para los amantes de la naturaleza y el senderismo. Los montes Aquilianos, coronados por la cumbre de la Guiana, ofrecen rutas espectaculares, como los canales romanos que conectan con Las Médulas, un paisaje declarado Patrimonio de la Humanidad. Ya sea caminando o en bicicleta, explorar estos senderos es una forma de emular a los anacoretas del siglo XXI, buscando paz y conexión con la naturaleza.

Cómo llegar y qué hacer

• Cómo llegar: Desde Ponferrada, toma la carretera hacia San Esteban de Valdueza y sigue el camino hacia Montes de Valdueza o Peñalba de Santiago. Un vehículo propio es recomendable, ya que el transporte público es limitado.

• Qué hacer: Visita el Monasterio de San Pedro de Montes y la iglesia mozárabe de Peñalba. Explora la Cueva de San Genadio o recorre los senderos de los montes Aquilianos. No te pierdas los pueblos de pizarra y madera, perfectos para fotografiar y disfrutar de la gastronomía local.

• Cuándo ir: La primavera y el otoño ofrecen el mejor clima para disfrutar de los paisajes y las caminatas.