Agenda de León: toda la programación hasta el 18 de septiembre

El Festival de Música Española vuelve a León para la delicia de los aficionados.DL

VIERNES 12

RECITAL

'Apuntes al atardecer'. María Rosa Sánchez Suárez y Miguel Ángel Alegre Martínez, con la colaboración de María Antonia Luengos Marcos, Clara Sánchez Orejas, Juan Carlos Gutiérrez García, Charo González Agudo y Manuel Alegre Pescador, ofrecen el recital Apuntes al atardecer, presentado por Rosa María Olmos Criado. En la Fundación Merayo a las 20.00 horas. C/ El Molino, 29.

SAN FELIZ DE TORÍO

'Humo en los ojos'. La Casona de San Feliz de Torío tiene hoy y mañana una cita literaria denominada Humo en los ojos, en recuerdo del dolor y la rabia masticada por los incendios forestales. Para los más pequeños habrá un cuentacuentos sobre la importancia de los colores de la naturaleza a cargo de la escritora italiana Marzia Capezzera el sábado a las 12.00 horas. Hoy a las 19.30 horas, estará Fulgencio Argüelles y el sábado a las 18.00 horas, José Saborit a las 18.00 horas. Carmen Morán y Jorge Praga (19.00 horas). Para finalizar, a las 20.00 horas, habrá un concierto del grupo Romanza&Mimbre con su folk de filandón.

Paisaje del incendio en Chana de SomozaEFE

MÚSICA

Festival del Música Española. 38º Festival de Música Española de León con la Orquesta Nacional de España en el Auditorio Ciudad de León a las 19.30 horas. Antonio Oyarzábal, piano solista y Nuno Coelho, director. «Homenaje a Odón Alonso en su centenario». Música de Carmelo Bernaola, Joaquín Turina y Richard Strauss. Precio de localidades: 14€ (general) y 7€ (estudiantes).

Orquesta Nacional de España.EFE

Sonidos populares. El Auditorio Antracita de la Térmica Cultural de Ponferrada acoge, a partir de las 20.30 horas, la actuación de Dúo Arietta, con su propuesta Sonidos populares. Se trata de un recital de flauta y guitarra con un repertorio que contempla un amplio espectro de estilos musicales con un marcado carácter folclórico. La reserva de entradas, con un precio de 1 euro, se puede realizar a través de la página web de La Térmica Cultural (www.latermicacultural.es). Estas actuaciones se enmarcan en el programa Dinamiz-ARTj que promueven el Instituto para la Transición Justa (ITJ) y la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) para dinamizar la actividad cultural en los municipios afectados por el cierre de la minería y de las centrales térmicas y nucleares e impulsar la carrera de artistas que viven en estos territorios.

El dúo Arrieta.DL

EXPOSICIÓN

Claustro de los Capuchinos. Claustro abierto Capuchinos retoma su actividad. En esta ocasión con la exposición Del claustro de la Catedral de Palencia, al claustro de los Capuchinos de León, de la mano del Colectivo de Arte Público de León. Hasta el 12 de octubre. Horario de visitas: lunes a sábados de 17.30 a 19.30 h y domingos de 11.30-13.30 horas.

CONFERENCIA

'Enfermedades raras, todo lo que tienes que saber'. El presidente de Moteros Solidarios y padre de una persona con una enfermedad rara, Ramón Carro, ofrece hoy una conferencia en el aula cultural de la Fundación Renacimiento en Santibáñez de la Isla a las 20.00 horas.

Ramón Carro, presidente de Moteros Solidarios, en una foto de archivo.fernando otero

TEATRO

'Clown en el camino'. Actuación a cargo de Pablo Picallo con su espectáculo 'March Pint'. En el barrio de La Lastra a las 18.00 horas.

Cartel promocionalDL

GASTRONOMÍA

Camino y yantar. En el auditorio municipal de Benavides de Órbigo, se clausura hoy a las 20.00 horas el ciclo cultural Camino y Yantar, que este verano ha tenido como protagonista a la gastronomía riberana y leonesa en general, tanto de la actualidad como del pasado.

DONACIÓN DE SANGRE

Delegación de la Junta. La unidad móvil se desplaza hoy de 08.45 a 14.15 h.

Carrizo de la Ribera. En el consultorio médico de 16.00 a 21.00 h.

DOCUMENTAL

‘Cicatrices mineras’. El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, con sede en Sabero proyecta hoy a las 18.00 horas el documental Cicatrices mineras, documental dirigido por Daniel Cuenllas de Paz y que recuerda el impacto del cierre de las minas en las cuencas de El Bierzo y Laciana.

SÁBADO 13

MÚSICA

La Bañeza. IV Ciclo de Compositores Leoneses con el concierto de Fernando Pariente (piano) con música de Rogelio Villar, Pedro Blanco, Carmen Alonso, Manuel de Falla y Rodolfo Halffter. En el Teatro Municipal a las 20.30 horas.

Orquesta Juvenil Viseu. El Auditorio Ciudad de León acoge a las 20.00 horas el concierto de la Orquestra Juvenil de Viseu (OJV), formación portuguesa creada en 2014 con el impulso del municipio de Viseu y el Conservatorio Regional de Música Dr. José de Azeredo Perdigão. El acceso será gratuito mediante invitación, que podrá retirarse en la taquilla del Auditorio en horario de 10.00 a 13.00 horas los días 10, 11 y 12 de septiembre y el mismo sábado 13 desde las 18.00 horas. Se podrá retirar un máximo de dos invitaciones por persona.

Orquesta juveni Viseu.DL

Tsacianiega. Tsacianiegas presentan 'Pa Bail.Lare'. En el Museo de los Pueblos Leoneses en Mansilla de las Mulas a las 17.30 horas.

Grullerock. Grullerock en Grulleros con Zöster, Propicios Días y Hot Vulcan Stompers. En Casa Jeremías a las 21.00 horas. Entrada gratuita.

Lucky Number Nick y Bullet Puppet. En el Black Bourbon. C/ Puerta Sol, 8. Apertura de puerta a las 21.00 horas y el inicio es a las 21.30 horas. Entrada única: 10 euros.

Décimo aniversario del Babylon. El Babylon cumple diez años con una cuidada selección de Djs. Contará con el concierto de la banda Massy Ferguson que vienen desde Seattle para presentar su nuevo disco. Hoy la apertura de puertas será a las 20.00 horas. La entrada a las pinchadas, antes y después del concierto, será libre hasta completar aforo. El concierto tendrá lugar a las 22.00 horas y contará con una entrada única de 10€.

Sala el BabylonDL

TEATRO

'Clown en el camino'. Margarito y Cía actúan en la Plaza de Santo Martino con Clown Talent, un espectáculo de clown y de acróbatas aéreas al más puro estilo de teatro de calle. A las 18.00 horas. A las 19.30 horas, el paseo Quintanilla acogerá Los centella de Garrapete Producciones.

DOMINGO 14

BARRIOS DE LUNA

Fiesta del pastor. Fiesta del Pastor en Los Barrios de Luna. Las inscripciones para la exposición de ganado, concurso de mastines y de pastores ataviados a la antigua usanza.

Fiesta del pastor en Barrios de Luna.Ángelopez

TEATRO

'Clown en el camino'. Historias con Jano, llega al anfiteatro de San Marcos de la mano de Producciones Kinser a las 18.00 horas. El espectáculo Al fin y al cabo de El Gran Rufus, estará en el parque de Quevedo a las 19.30 horas

TEATRO

'De vuelta al cole'. En el Auditorio Antracita de la Térmica Cultural de Ponferrada, Angie Piruleta presenta De vuelta al cole, a partir de las 12.30 horas. Un cuentacuentos participativo. La reserva de entradas, con un precio de 1 euro, se puede realizar a través de la página web de La Térmica Cultural (www.latermicacultural.es). Estas actuaciones se enmarcan en el programa Dinamiz-ARTj que promueven el Instituto para la Transición Justa (ITJ) y la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) para dinamizar la actividad cultural en los municipios afectados por el cierre de la minería y de las centrales térmicas y nucleares e impulsar la carrera de artistas que viven en estos territorios.

Actuación de Piruleta.DL

LUNES 15

FESTIVAL DE MÚSICA ESPAÑOLA

Ana María Valderrama. La violinista Ana María Valderrama actúa como solista con la Orquesta de Cámara Ibérica, residente del Festival de Música Española que de León. La actuación tendrá lugar en el Auditorio Ciudad de León a las 19.30 horas. Las entradas para entrar concierto cuestan 14 y 7 euros.

MARTES 16

DONACIÓN DE SANGRE

Centro de salud de Eras de Renueva. De 15.45 a 21.00 h.

MIÉRCOLES 17

MÚSICA

León es Acción-Lexploitationt. La Asociación cultural 'León Ciudad Púrpura' organiza León es Acción-Exploitation, que cumple ya su quinta edición. Los días 17, 18, 19 y 20 de septiembre se celebra el festival con música en directo, con actuaciones de bandas que llegarán desde diferentes puntos del planeta. La feria cuenta con una concentración y ruta de scooters clásicas, además de su popular, mercadillo vintage y la feria del disco que tendrá como escenario Espacio Vías. Hoy a las 18.30 inauguración exposiciones en El Albéitar y a las 21.30, concierto de Playa Nudista en el Babylon. Entrada suelta: 12 euros.

Espacio Vías en León.Jesús F. SALVADORES

DONACIÓN DE SANGRE

Plaza de San Marcelo. La unidad móvil se desplaza de 15.45 a 21.15 horas.

JUEVES 18

MÚSICA

León es Acción-Lexploitationt. Hoy concierto Oh! Gunquit en la cafetería del Campus de Vegazana de la Universidad de León. Entrada suelta: 4€ en la cafetería del campus 15 minutos antes del comienzo. 50% descuento comunidad universitaria, presentando carnet universitario y dni. A las 23.30 Midnighter en Babylon. Dj»s. Calle Santa Cruz 10.

Banda de Música de León. La Banda de Música de León ofrece un concierto a las 19.00 horas en el Templete de Música de La Condesa.

Banda de Música de León.DL

Festival de Música Española. 38º Festival de Música Española de León. Enrique Pérez Piquer, clarinete solista y José Luis López Antón, director. Música de Rogelio Villar, Julián Bautista, Raquel Rodríguez, Tomás Bretón y estreno de Pedro Blanco/F. Moreno-Torroba. En el Auditorio Ciudad de León. Entrada 14€ y 7€.

Kamikaze Helmets. Kamikaze Helmets presentan su segundo álbum en El Gran Café. La banda de rock formada por Gabri Casanova y Kike Parra interpretará Inmersión. Entradas 13 y 15 euros. A las 21.30 horas.

LIBRO

'La fragilidad de las mariposas'. Presentación del libro de Beatriz Abad en el Instituto Leonés de Cultura a las 19.30 horas. Acompaña a la autora Rosa Balbuena.

DONACIÓN DE SANGRE

Bustillo del Páramo. La unidad móvil se desplaza de 16.15 a 18.00 h.

Villoria de Órbigo. La unidad móvil se desplaza de 18.45 a 20.45 h

RUTA POR LOS RETRATOS RENACENTISTAS DEL ESTE DE LEÓN La exposición itinerante puede verse en el salón de actos del Ayuntamiento de La Ercina, donde permanecerá hasta el 21 de septiembre, en horario de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 h. Después, viajará a Fresno de la Vega, a partir del 23 de septiembre. La muestra consta de una docena de paneles.