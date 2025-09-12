Fin del verano por las fuentes del Porma

ana gaitero

El último día de agosto es el comienzo del fin del verano. Y si cae en domingo, como este año, la sensación de que la estación está a punto de finiquitarse se agudiza.

Las praderas se han secado y los caminos están polvorientos. Pero ahí están las quitameriendas, esas flores que emulan al azafrán en el monte, empeñadas en dulcificar el adiós del verano, incluso se atreven a dar las primeras señales de regeneración entre las cenizas de los montes calcinados.

La cascada de los Forfogones.GAITERO

Empieza septiembre con la herencia de un estío feroz y aún quedan lugares donde el verde es casi perenne. León tiene muchos lugares donde disfrutar del color de la esperanza.

En el Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre hay un rincón muy especial. La cascada de los Forfogones, sin ser la más espectacular de la provincia, es un remanso de música fluvial y un regalo para todos los sentidos.

El cauce del río Porma cae en estrepitosa armonía con el bosque de galería que flanque el río como si celebrara el nacimiento de este río que, pocos kilómetros arriba, tiene su origen en el paraje de la Zampuerna (Fuente del Porma), en el corazón del milenario Pinar de Lillo y se enriquece con el río Isoba después de atravesar el puerto de Las Señales.

Las vacas aprovechan los últimos pastos antes de abandonar su estancia veraniega en Isoba.GAITERO

Septiembre seca las fuentes o rompe las puentes, dice el refranero popular. Aunque la época más recomendada para disfrutar de los Forfogones es el deshielo, en la primavera, es admirable el vigor de las aguas después del agotamiento veraniego.

A la cascada de los Forfogones, nombre que alude al rugir de sus aguas, se puede llegar por carretera, pues se accede fácilmente desde el kilómetro 5 de la carretera LE-333 aunque es conveniente aparcar el coche unos metros más arriba y hacer un pequeño paseo hasta descender por el sendero asegurado con postes de madera.

El puente peatonal sobre el río Isoba, tributario del Porma, necesita un arreglo.GAITERO

Desde Isoba, la antesala de la estación de esquí de San Isidro, o desde Cofiñal, la cascada de los Forfogones, es la guinda de varias rutas de senderismo. El punto de partida para muchos senderistas es el Lago de Isoba, un humedal de origen glaciar situado a 1.120 metros de altitud con unos cinco metros de profundidad.

Desde Isoba se puede seguir el camino que discurre paralelo al curso del río del mismo nombre y disfrutar de la mirada curiosa de alguna de las vacas que todavía pastan en estas latitudes. El sendero se ha cubierto de las alzameriendas o espantapastores de la noche a la mañana.

Sorprende que entre la sequedad del camino se enseñoreen estas flores de hojas color violeta con la corola amarilla o anaranjada como si hubieran aprovechado la última gota de humedad del subsuelo. Hay que despedirse del verano con alegría y la naturaleza siempre ayuda a poner las cosas en su sitio.

Los serbales lucen coloridos con sus frutos rojos en esta época del año en la montaña leonesa.GAITERO

Desde Puebla de Lillo se puede seguir la ruta recomendada al Lago de Isoba por la Fundación Patrimonio Natural por el camino que sube al depósito de agua del pueblo y va a parar a una pista. También se atraviesan praderas antes de encarar la subida al monte Polvoredo y sumergirse luego en un robledal.

Esta ruta atraviesa la ladera horadada por varias bocaminas de las explotaciones de talco y utilizan los senderos que abrieron los trabajadores de la mina de San Andrés. Tras rodear el monte de Castillejón y continuar por una senda que deja atrás la mina, el premio es una panorámica del lago glaciar.

Volviendo al río Porma, en sus incipientes comienzos, en este lugar mágico de la cascada de los Forfogones se aprecia la energía cantarina y brava de las aguas libres, antes de ser apresadas en el pantano de Vegamián (Juan Benet es su nombre oficial), donde también hay una interesante ruta literaria dedicada a las novelas ‘Distintas formas de mirar el agua’ y ‘Retrato de bañista’. de Julio Llamazares, desde Rucayo hasta Utrero.

Las quitameriendas anuncian el fin del verano floreciendo en los lugares más secos.GAITERO

A los pies de la cascada se observan las huellas de un puente que debió existir en este tramo del río. Quizás se quitó intencionadamente para despejar el paisaje natural de elementos espúreos aunque resulta tentador imaginar que se podría pasar de una orilla a otra. El puente que sí merece un arreglo es el que surca el río Isoba, a la altura de un pequeño salto natural de agua.